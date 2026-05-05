Toni Neacșu a menționat numele următorului șef al Guvernului: „Vorbește ca viitorul premier al României”

Avocatul Toni Neacșu a comentat marți poziția lui Cătălin Predoiu față de negocierile de guvernare, trăgând o concluzie surprinzătoare: liderul PNL se comportă deja ca un viitor prim-ministru.

„Predoiu vorbește ca viitorul premier al României. Nu-mi place personal, însă constat", a scris Neacșu pe rețelele sociale.

Predoiu, deschis la negocieri chiar și cu PSD

Potrivit avocatului, Predoiu susține continuarea negocierilor inclusiv cu PSD, invocând interesul național ca argument pentru prelungirea actualei guvernări. Neacșu interpretează această atitudine ca pe o schimbare de ton semnificativă din partea președintelui PNL.

Neacșu subliniază că totul depinde de rezultatul unui conflict intern din PNL: dacă Predoiu reușește să înfrângă „facțiunea radicală" a partidului și să-l izoleze pe Ilie Bolojan, cu sprijinul bazei locale, ar putea deveni propunerea comună de premier a întregii coaliții.

„Atenție: Acordul de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR nu este revocat! Până în 2027 PNL-ul trebuie să dea premierul.”, a scris Toni Neacșu.