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Turcia, aproape eliminată de la Mondial după 0-1 cu Paraguay. Scandal uriaș după primul cartonaș roșu din istorie pentru acoperirea gurii

Turcia - Paraguay (foto: profimedia)

Turcia - Paraguay (foto: profimedia)

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 iun. 2026, 08:31

Turcia a suferit a doua înfrângere consecutivă la Cupa Mondială, cedând în fața Paraguay cu 0-1, în etapa a doua a Grupei D. Înfrângerea o plasează pe turci într-o situație aproape fără scăpare în cursa pentru calificarea în optimile de finală.

Gol-record în primele secunde ale meciului

Partida, disputată în fața a aproape 70.000 de spectatori, a fost decisă de Matias Galarza, care a deschis scorul în secunda 65 cu un șut puternic din afara careului. Paraguayanul a doborât astfel recordul stabilit chiar în aceeași zi de Ismael Saibari, care marcas pentru Maroc împotriva Scoției după 71 de secunde, stabilind cel mai rapid gol al actualei ediții a turneului.

Primul cartonaș roșu din istorie pentru acoperirea gurii

Meciul a fost marcat de un episod fără precedent în fotbalul mondial. În prelungirile primei reprize, paraguayanul Miguel Almiron a primit cartonaș roșu direct după ce și-a acoperit gura cu mâna în timp ce îi transmitea ceva unui adversar, prima asemenea sancțiune aplicată vreodată, în baza noii reguli FIFA. Decizia arbitrului a declanșat un conflict între cele două tabere pe gazonul de joc, atmosfera degenerând rapid.

Ironic, publicul turc a primit vestea eliminării lui Almiron cu urale, sărbătorind ca la un gol anunțul arbitrului. Superioritatea numerică nu i-a ajutat însă pe turci, care nu au reușit să înscrie în repriza a doua și au ratat șansa de a rămâne în cursă la turneul final.

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