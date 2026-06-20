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Sport· 1 min citire
Turcia, aproape eliminată de la Mondial după 0-1 cu Paraguay. Scandal uriaș după primul cartonaș roșu din istorie pentru acoperirea gurii
Turcia - Paraguay (foto: profimedia)
Turcia a suferit a doua înfrângere consecutivă la Cupa Mondială, cedând în fața Paraguay cu 0-1, în etapa a doua a Grupei D. Înfrângerea o plasează pe turci într-o situație aproape fără scăpare în cursa pentru calificarea în optimile de finală.
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