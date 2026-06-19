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Justitie· 2 min citire
Bărbat de 59 de ani, arestat preventiv după acuzații de agresiune sexuală asupra a două adolescente. Victimele erau vecinele sale
Poliție
Un bărbat în vârstă de 59 de ani din județul Prahova a ajuns în arest preventiv, fiind cercetat pentru presupuse fapte de agresiune sexuală asupra a două adolescente de 14 și 15 ani. Cazul este investigat de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocorăștii Colț, sub coordonarea procurorilor.
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