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Justitie· 2 min citire

Bărbat de 59 de ani, arestat preventiv după acuzații de agresiune sexuală asupra a două adolescente. Victimele erau vecinele sale

Poliție

Poliție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 iun. 2026, 19:09

Un bărbat în vârstă de 59 de ani din județul Prahova a ajuns în arest preventiv, fiind cercetat pentru presupuse fapte de agresiune sexuală asupra a două adolescente de 14 și 15 ani. Cazul este investigat de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocorăștii Colț, sub coordonarea procurorilor.

Ancheta a fost declanșată după o sesizare primită de autorități în data de 12 iunie, care semnala posibile fapte de natură penală comise asupra unor minori.

Percheziții și probe ridicate de anchetatori

În urma verificărilor și a activităților investigative desfășurate, polițiștii au adunat probe care au conturat suspiciuni privind implicarea bărbatului în comiterea unor infracțiuni de agresiune sexuală.

Pentru documentarea cauzei, oamenii legii au efectuat o percheziție la domiciliul suspectului, unde au fost ridicate mai multe obiecte și mijloace de probă considerate relevante pentru anchetă.

În timpul descinderii, anchetatorii au descoperit și un articol pirotehnic din categoria F3, deținut fără respectarea prevederilor legale, aspect care face obiectul unor verificări suplimentare.

O a doua posibilă victimă, identificată pe parcursul cercetărilor

Pe măsură ce investigațiile au avansat, polițiștii au obținut indicii privind existența unei alte presupuse fapte similare. Astfel, cercetările s-au extins și asupra unei a doua minore, despre care există suspiciunea că ar fi fost victima unor gesturi cu caracter sexual.

Potrivit informațiilor din anchetă, cele două adolescente sunt vecine ale suspectului și locuiesc în aceeași comunitate.

Suspectul, plasat în arest pentru 30 de zile

În baza probelor administrate până în prezent, procurorii au dispus reținerea bărbatului, iar ulterior instanța a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Anchetatorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-ar fi produs faptele și pentru clarificarea întregii situații de fapt.

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