Bărbat de 59 de ani, arestat preventiv după acuzații de agresiune sexuală asupra a două adolescente. Victimele erau vecinele sale

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 iun. 2026, 19:09

Un bărbat în vârstă de 59 de ani din județul Prahova a ajuns în arest preventiv, fiind cercetat pentru presupuse fapte de agresiune sexuală asupra a două adolescente de 14 și 15 ani. Cazul este investigat de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocorăștii Colț, sub coordonarea procurorilor.

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