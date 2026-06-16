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Locale· 2 min citire
Bărbat din Blaj, reținut după ce și-ar fi agresat soția și fiica. Trei ordine de protecție au fost emise
Mașină de poliție
Un bărbat din Blaj a fost reținut după ce și-ar fi agresat fizic soția și fiica. Acesta este cercetat și pentru că și-ar fi amenințat fiul.
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