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Bărbat din Blaj, reținut după ce și-ar fi agresat soția și fiica. Trei ordine de protecție au fost emise

Mașină de poliție

Mașină de poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 14:08

Un bărbat din Blaj a fost reținut după ce și-ar fi agresat fizic soția și fiica. Acesta este cercetat și pentru că și-ar fi amenințat fiul.

În acest caz au fost emise trei ordine de protecție provizorii. Bărbatului i-a fost interzis să se apropie de familia sa.

Bărbatul este cercetat pentru violență în familie și amenințare

Polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta are 41 de ani și este cercetat pentru violență în familie și amenințare. Potrivit IPJ Alba, incidentul ar fi avut loc pe fondul consumului de alcool.

'Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 15 iunie 2026, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe soția sa, în vârstă de 40 de ani, și i-ar fi adresat injurii, pe fondul consumului de alcool. De asemenea, în cursul zilei de 14 iunie 2026, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe fiica sa, în vârstă de 13 ani, iar fiului său, în vârstă de 17 ani, i-ar fi adresat amenințări, provocându-i o stare de temere', se menționează în comunicat.

Trei ordine de protecție provizorii pentru familie

Polițiștii au emis trei ordine de protecție provizorii, valabile pentru o perioadă de cinci zile. Prin aceste ordine, bărbatului îi este interzis să se apropie de familia sa.

IPJ Alba a transmis că bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

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