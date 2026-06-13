Scandal într-o școală din Neamț. Un bărbat a fost reținut după ce a amenințat cu un cuțit un alt părinte

Un incident grav petrecut în curtea unei unități de învățământ din județul Neamț s-a încheiat cu reținerea unui bărbat acuzat că ar fi amenințat cu un cuțit un alt părinte. Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi izbucnit pe fondul unor neînțelegeri legate de copiii celor doi.
Polițiștii au fost alertați printr-un apel la numărul unic de urgență 112, după ce un bărbat în vârstă de 44 de ani a reclamat că a fost amenințat de o altă persoană în incinta școlii.
Amenințări în curtea școlii
Din primele cercetări efectuate de oamenii legii a reieșit că între cei doi bărbați existau tensiuni mai vechi, generate de situații care îi implicau pe copiii acestora. Discuțiile au degenerat, iar unul dintre participanți ar fi scos un cuțit și l-ar fi amenințat pe celălalt.
Incidentul a creat panică în zona unității de învățământ, iar polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului pentru a clarifica situația și pentru a preveni escaladarea conflictului.
Suspectul, reținut pentru 24 de ore
În urma administrării probatoriului, oamenii legii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul bănuit de comiterea faptelor.
Acesta a fost condus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca procurorii să stabilească dacă vor solicita o măsură preventivă suplimentară.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a documenta întreaga activitate infracțională.