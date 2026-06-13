Scandal într-o școală din Neamț. Un bărbat a fost reținut după ce a amenințat cu un cuțit un alt părinte

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 iun. 2026, 10:41

Un incident grav petrecut în curtea unei unități de învățământ din județul Neamț s-a încheiat cu reținerea unui bărbat acuzat că ar fi amenințat cu un cuțit un alt părinte. Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi izbucnit pe fondul unor neînțelegeri legate de copiii celor doi.

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