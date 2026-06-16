Semnalul articular care limitează mișcarea mâinii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 11:14

Disconfortul apărut la scris, tastat, ridicat obiecte sau sprijin pe palmă poate părea minor la început. Dacă persistă, însă, poate afecta activități simple și poate indica o problemă care trebuie localizată corect.

Distribuie articolul