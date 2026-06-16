Semnalul articular care limitează mișcarea mâinii

Disconfortul apărut la scris, tastat, ridicat obiecte sau sprijin pe palmă poate părea minor la început. Dacă persistă, însă, poate afecta activități simple și poate indica o problemă care trebuie localizată corect.
Durerea de încheietură a mâinii poate avea multe cauze: suprasolicitare, entorse, tendinite, sindrom de tunel carpian, artrită sau fracturi mici, uneori greu de observat imediat după traumatism. Locul exact al durerii, existența amorțelilor, umflarea, rigiditatea sau scăderea forței de prindere oferă indicii importante pentru diagnostic.
În formele ușoare, repausul, gheața, orteza și reducerea mișcărilor repetitive pot ajuta. Consultul este indicat dacă durerea durează mai mult de câteva zile, se agravează, apare după o cădere, este însoțită de deformare, amorțeală sau limitare importantă a mișcării. Tratamentul depinde de cauză și poate include recuperare, infiltrații sau, rar, intervenție chirurgicală.