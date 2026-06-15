Doliu în lumea serialelor turcești! O actriță cunoscută a murit la doar 35 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 iun. 2026, 17:28

Lumea filmului și televiziunii din Turcia este în doliu după moartea prematură a actriței Ece Irtem, una dintre cele mai apreciate figuri ale noii generații de artiști. Cunoscută publicului pentru rolul Isil Turkan din celebrul serial „Șerbet de afine” (Kizilcik Serbeti), actrița s-a stins din viață la vârsta de numai 35 de ani.

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