Doliu în lumea serialelor turcești! O actriță cunoscută a murit la doar 35 de ani

Lumea filmului și televiziunii din Turcia este în doliu după moartea prematură a actriței Ece Irtem, una dintre cele mai apreciate figuri ale noii generații de artiști. Cunoscută publicului pentru rolul Isil Turkan din celebrul serial „Șerbet de afine” (Kizilcik Serbeti), actrița s-a stins din viață la vârsta de numai 35 de ani.
Ece Irtem a fost găsită fără viață în propria locuință
Potrivit informațiilor apărute în presa din Turcia, Ece Irtem a fost descoperită fără suflare în locuința sa în dimineața zilei de 15 iunie. Tragedia s-a produs la doar o zi după ce actrița își sărbătorise aniversarea.
Primele date apărute în anchetă indică faptul că decesul ar fi fost provocat de un infarct, însă autoritățile urmează să stabilească oficial toate circumstanțele care au dus la moartea artistei.
Vestea a căzut ca un trăsnet peste fani și colegii de breaslă, mai ales că nimic nu părea să prevestească drama care avea să se producă.
O carieră construită prin talent și pasiune
Născută la 14 iunie 1991, în Sivas, Turcia, Ece Irtem și-a descoperit încă din copilărie dragostea pentru artă și scenă. A urmat studiile Facultății de Operă și Canto din cadrul Universității Yașar, pe care le-a absolvit în anul 2014 cu rezultate remarcabile.
În perioada studenției, a colaborat cu personalități importante din lumea muzicii clasice și a operei, dezvoltându-și abilitățile artistice care aveau să o transforme într-un nume cunoscut în industria divertismentului.
De la muzică la succesul în televiziune
Pe lângă pasiunea pentru muzică, Ece Irtem a fost atrasă de actorie încă din anii copilăriei. Participa la spectacole școlare și scria propriile scenete, iar după mutarea la Istanbul a decis să își perfecționeze pregătirea artistică.
Între 2014 și 2015, actrița a urmat cursurile prestigiosului Centru Cultural Sadri Alisik, unde a studiat sub îndrumarea unor profesori renumiți din lumea teatrului și filmului turcesc.
Talentul său a fost rapid remarcat, iar rolurile din seriale de succes au contribuit la creșterea popularității sale.
Rolul care a făcut-o celebră
Ece Irtem a devenit cunoscută pe plan național și internațional datorită interpretării personajului Isil Turkan în serialul „Kizilcik Serbeti” („Șerbet de afine”), una dintre cele mai urmărite producții turcești din ultimii ani.
Serialul s-a bucurat de audiențe impresionante și a fost difuzat în numeroase țări, transformând-o pe actriță într-o figură apreciată de milioane de telespectatori.
Ultimele imagini publicate înainte de tragedie
Cu doar câteva zile înainte de moarte, Ece Irtem împărtășise cu urmăritorii săi fotografii dintr-o vacanță petrecută în Asia. Imaginile o surprindeau zâmbitoare și plină de energie, motiv pentru care vestea dispariției sale a provocat și mai multă emoție în rândul fanilor.
Mesajele de condoleanțe au început să curgă imediat după anunțul decesului, admiratorii și colegii de breaslă exprimându-și regretul pentru pierderea unei artiste talentate, aflate încă la începutul unei cariere promițătoare.