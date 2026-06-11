Doliu în lumea filmului. Actrița Liudmila Ciursina a murit

Sursă: Realitatea.Net

Lumea cinematografiei internaționale este în doliu după dispariția actriței Liudmila Ciursina, una dintre figurile emblematice ale filmului și teatrului rus. Vestea morții a fost confirmată de Teatrul Armatei Ruse, instituția în cadrul căreia artista și-a desfășurat activitatea începând cu anul 1984.

Actrița s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, după o perioadă îndelungată de probleme de sănătate, potrivit comunicatului oficial transmis de reprezentanții instituției.

O carieră de peste jumătate de secol în teatru și cinematografie

Născută pe 20 iulie 1941, Liudmila Ciursina și-a început parcursul artistic după finalizarea studiilor de actorie la Moscova. De-a lungul decadelor, aceasta a devenit una dintre cele mai respectate prezențe ale scenei și ecranului, evoluând atât în producții teatrale, cât și în filme care au marcat cinematografia sovietică și rusă.

Popularitatea sa a crescut semnificativ în anii ’60 și ’70, când a interpretat roluri principale în filme de referință, apreciate de public și critică deopotrivă.

Roluri care au consacrat-o

De-a lungul carierei sale, Liudmila Ciursina a jucat în producții importante precum „Virineya”, „Olesia”, „Nebuloasa Andromeda” și „Cum l-a însurat țarul Petru cel Mare pe arapul său”, roluri care au contribuit decisiv la consolidarea statutului său de actriță de top.

Prin interpretările sale, artista a fost considerată una dintre figurile definitorii ale cinematografiei sovietice, fiind apreciată pentru intensitatea emoțională și forța dramatică a personajelor interpretate.

Mesajul oficial al teatrului în care a activat

Reprezentanții Teatrului Armatei Ruse au transmis un mesaj de condoleanțe în care au anunțat dispariția artistei și au subliniat contribuția sa majoră la dezvoltarea artei dramatice.

Aceștia au descris-o drept o personalitate excepțională, o actriță de referință și o prezență iubită de milioane de spectatori de-a lungul anilor.

„Cu profundă durere anunțăm decesul Liudmilei Alekseevna Ciursina, după o lungă perioadă de boală. A fost o mare actriță și o personalitate artistică unică”, se arată în comunicatul instituției.

Dispariția Liudmilei Ciursina marchează sfârșitul unei epoci pentru teatrul și filmul rus. De-a lungul carierei sale, artista a lăsat în urmă o moștenire artistică semnificativă, fiind considerată una dintre marile actrițe ale generației sale.

Anunțul privind ceremonia de adio urmează să fie făcut public în perioada următoare.