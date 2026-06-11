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Timp Liber· 1 min citire

Doliu in formația „Celelalte Cuvinte”. A murit Radu Manafu, membru fondator

11 iun. 2026, 17:57
Actualizat: 11 iun. 2026, 19:44
Doliu

Doliu

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net

Lumea muzicii este în doliu după vestea tristă a dispariției lui Radu Manafu, unul dintre membrii fondatori și chitarist al formației „Celelalte Cuvinte”.

La începutul anilor ’80, Radu Manafu și Ovidiu Roșu, doi tineri severineni care făceau facultatea la Timișoara, i s‑au alăturat lui Călin Pop, în formula de aur Celelalte Cuvinte. În câțiva ani, formația a devenit cea mai reprezentativă trupă de la Phoenix încoace.

În 1996, s‑a retras din formație, după ce a participat la înregistrarea multora dintre albumele clasice ale trupei.

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