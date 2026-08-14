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Sărbătoarea zilei 14 august: Sfântul Proroc Miheia. Zi de post

sarbatoare Sf Proroc Mateia/ foto AI

sarbatoare Sf Proroc Mateia/ foto AI

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 07:15

Sfântul Proroc Miheia a făcut parte din seminția lui Iuda și este cunoscut și sub numele de „Moresitul”, după satul în care s-a născut, Moreset. A prorocit cu aproximativ 660 de ani înainte de Întruparea Domnului și a fost contemporan cu Sfinții Proroci Isaia, Amos și Osea. Numele Miheia se tâlcuiește „cel care este de la Dumnezeu”.

Activitatea sa profetică s-a desfășurat în vremea domniei a trei regi ai lui Iuda – Iotam, Ahaz și Iezechia –, după cum mărturisește chiar începutul cărții sale: „Cuvântul Domnului care a fost către Miheia din Moreset, în vremea domniei lui Iotam, Ahaz și Iezechia, regii lui Iuda, când a avut vedenie pentru Samaria și Ierusalim” (Miheia 1, 1).

Sfântul Miheia a mustrat cu asprime păcatele și nedreptățile săvârșite de conducătorii vremii. Din cauza propovăduirii sale și a mustrărilor adresate celor aflați la putere, a fost nevoit să se retragă în munți pentru a-și salva viața. Tot el a vestit dinainte nimicirea Samariei și a Ierusalimului.

Una dintre cele mai importante prorocii ale sale este cea referitoare la nașterea Mântuitorului. Sfântul Miheia a vestit că Betleemul va fi locul în care Se va naște Hristos: „Și tu, Betleeme Efrata, deși ești mic între miile lui Iuda, din tine va ieși Stăpânitor peste Israel” (Miheia 5, 1).

După moartea regelui Ahav, Sfântul Miheia a fost ucis de fiul acestuia și a fost îngropat în satul său natal, Moreset. În timpul domniei împăratului Teodosie cel Mare, Episcopul Zevin al Eleftheroposului a avut o vedenie în urma căreia au fost descoperite moaștele Sfântului Proroc Miheia, împreună cu cele ale Prorocului Avacum.

Despre darul său profetic, Biserica mărturisește: „Cu strălucirile dumnezeieștii insuflări celei de Sus fiind luminat, cele viitoare le-ai vestit, văzându-le ca și cum ar fi fost acum, vrednicule de minune” (Mineiul pe August, Utrenie, Canon, Cântarea a 4-a, irmos, p. 168).

Tot astăzi, 14 august, facem Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului și îi pomenim pe:

  • Sfântul Mucenic Marcel, episcopul Apamiei;

  • Aducerea cinstitei Cruci în palatul imperial din Constantinopol;

  • Sfântul Mucenic Ursichie;

  • Sfântul Mucenic Simeon Trapezunteanul.

Mâine, 15 august, Biserica prăznuiește Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători închinate Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

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