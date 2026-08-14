Sărbătoarea zilei 14 august: Sfântul Proroc Miheia. Zi de post

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 aug. 2026, 07:15

Sfântul Proroc Miheia a făcut parte din seminția lui Iuda și este cunoscut și sub numele de „Moresitul”, după satul în care s-a născut, Moreset. A prorocit cu aproximativ 660 de ani înainte de Întruparea Domnului și a fost contemporan cu Sfinții Proroci Isaia, Amos și Osea. Numele Miheia se tâlcuiește „cel care este de la Dumnezeu”.

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