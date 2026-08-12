Horoscopul zilei de joi, 13 august 2026. Eclipsa de Soare deschide un nou capitol pentru unele zodii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 15:20

Ziua de joi vine la pachet cu o energie favorabilă comunicării și relațiilor, datorită unui aspect armonios între Mercur și Venus. Este un moment bun pentru discuții sincere, clarificări și colaborări, iar unele zodii pot găsi răspunsurile sau cuvintele pe care le-au căutat în ultima perioadă.

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