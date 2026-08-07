Ziua în care te-ai născut îți poate dezvălui trăsături ascunse. Ce spune astrologia despre personalitatea ta

Astrologia susține că nu doar zodia, ci și ziua săptămânii în care ai venit pe lume poate influența anumite trăsături de personalitate. Fiecare zi este asociată unei planete, iar aceasta ar imprima anumite calități, puncte forte și vulnerabilități celor născuți sub influența ei.
Potrivit astrologului Alexandra Coman, planeta care guvernează ziua nașterii contribuie la formarea unui comportament specific. Deși educația și mediul în care crește fiecare persoană joacă un rol important, astrologia consideră că ziua nașterii lasă o amprentă asupra felului în care ne raportăm la familie, carieră, relații și provocările vieții.
Luni – ziua influențată de Lună
Cei care s-au născut lunea sunt considerați persoane profund emoționale, sensibile și foarte atașate de familie. Luna este asociată cu trăirile interioare, instinctul și nevoia de siguranță, iar acest lucru se reflectă în felul în care acești nativi își construiesc relațiile.
Potrivit astrologului, experiențele din copilărie și viața de familie îi marchează puternic. Sunt persoane empatice, cu înclinații artistice, se adaptează ușor situațiilor noi și au o capacitate aparte de a-i influența pe cei din jur. Atunci când își stabilesc un obiectiv, au șanse mari să îl transforme în realitate.
Marți – energia și curajul lui Marte
Marțea se află sub influența planetei Marte, simbol al acțiunii și al spiritului competitiv. Persoanele născute în această zi sunt energice, ambițioase și nu evită provocările, dimpotrivă, le privesc ca pe oportunități de afirmare.
Au o puternică dorință de reușită, sunt curajoase și posedă o mare capacitate de a se ridica după eșecuri. În același timp, astrologii spun că trebuie să învețe să își controleze impulsivitatea și lipsa de răbdare. Sunt considerate persoane senzuale și foarte carismatice.
Miercuri – comunicatorii înnăscuți
Ziua de miercuri este guvernată de Mercur, planeta comunicării, negocierilor, călătoriilor și finanțelor. Cei născuți în această zi au o mare ușurință în a lega relații și în a se adapta mediului în care se află.
Sunt flexibili, inteligenți și se descurcă bine în situațiile care presupun dialog, persuasiune sau schimb de idei. Capacitatea de a înțelege rapid oamenii și de a comunica eficient îi poate ajuta atât în carieră, cât și în viața personală.
Joi – noroc și dorință de explorare
Persoanele născute joia sunt asociate cu influența lui Jupiter, planeta expansiunii și a oportunităților. Sunt optimiste, curioase și atrase de experiențe noi, călătorii și cunoaștere.
Astrologia spune că această zi le poate aduce noroc atunci când pornesc proiecte noi sau își propun să învețe ceva diferit. Mulți dintre cei născuți joia sunt atrași de ideea de a locui departe de locul natal, iar schimbările importante din viață le pot aduce beneficii.
Vineri – sub protecția lui Venus
Vineri este ziua guvernată de Venus, planeta iubirii, frumuseții și banilor. Cei născuți în această zi apreciază confortul, armonia și lucrurile frumoase, fiind persoane pasionale și afectuoase.
Au o mare putere de atracție, se adaptează ușor și pot deveni lideri ai unor grupuri. Astrologii spun că uneori pot manifesta și tendințe narcisiste, însă sensibilitatea și dorința de a trăi intens fiecare experiență le definesc personalitatea.
Sâmbătă – disciplina lui Saturn
Saturn guvernează ziua de sâmbătă, iar influența sa este asociată cu seriozitatea, organizarea și perseverența. Persoanele născute în această zi sunt considerate foarte muncitoare și capabile să gestioneze responsabilități importante.
De multe ori preferă să coordoneze din umbră și sunt cei care construiesc strategiile din spatele succesului altora. Deși par rigizi la prima vedere, știu să se bucure de timpul liber și apreciază momentele de relaxare.
Duminică – cei care vor să strălucească
Duminica se află sub influența Soarelui, iar cei născuți în această zi sunt considerați persoane creative, curajoase și cu potențial de afirmare. Au idei originale și își doresc să fie remarcați pentru ceea ce fac.
Astrologii spun însă că au nevoie de motivație pentru a-și pune planurile în practică, deoarece uneori pot deveni comozi. Atunci când își găsesc scopul și determinarea, pot avansa rapid și beneficiază de o doză suplimentară de noroc în momentele importante ale vieții.