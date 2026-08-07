Ziua în care te-ai născut îți poate dezvălui trăsături ascunse. Ce spune astrologia despre personalitatea ta

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 23:42

Astrologia susține că nu doar zodia, ci și ziua săptămânii în care ai venit pe lume poate influența anumite trăsături de personalitate. Fiecare zi este asociată unei planete, iar aceasta ar imprima anumite calități, puncte forte și vulnerabilități celor născuți sub influența ei.

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