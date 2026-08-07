Horoscopul banilor, săptămâna 10-16 august 2026. Eclipsa de soare schimbă destinul financiar al fiecărei zodii în parte. Cine dă lovitura și cine pierde

Publicat 7 aug. 2026, 20:14 Sursă astro seek

Săptămâna 10-16 august este una dintre cele mai importante din această vară din punct de vedere astrologic. Pe 12 august are loc eclipsa totală de Soare în Leu, un eveniment asociat cu noi începuturi, schimbări bruște și decizii care pot influența situația financiară pentru multe luni de acum înainte. În același interval, Mercur intră în Leu și favorizează negocierile, iar Marte ajunge în Rac, orientând atenția spre siguranță, investiții și protejarea resurselor personale.

Distribuie articolul