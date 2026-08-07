Eclipsa totală de Soare din 12 august schimbă destinele tuturor zodiilor. Nimeni nu scapă de transformări

Publicat 7 aug. 2026, 18:05 Sursă eva.ro

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 este considerată unul dintre cele mai puternice evenimente astrologice ale anului și marchează începutul unui nou ciclu pentru toate zodiile. Fenomenul are loc în semnul Leului și aduce schimbări importante în plan personal, profesional și sentimental, scoțând la lumină situații care nu mai pot fi amânate și deschizând drumuri complet noi.

Distribuie articolul