Alexandru Nazare, după menținerea ratingului Fitch: Ne oferă timp, nu confort

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 07:02

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a reacționat după ce România a evitat la limită retrogradarea în categoria „junk”. Oficialul avertizează că menținerea ratingului Fitch la „BBB-” „ne oferă timp, nu confort”, și că orice derapaj fiscal sau politic poate aduce sancțiuni severe.

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