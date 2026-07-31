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Economie· 1 min citire
Forțele Navale Române se implică în operațiunea de deviere a cursului Dunării pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă
Cursul Dunării ar urma să fie deviat
Ministerul Apărării Naționale, prin Forțele Navale Române, sprijină măsurile pentru menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranță a infrastructurii energetice critice de la Cernavodă, executând misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 și kilometrul 346 al Dunării, în zona intersecției Brațului Bala cu Dunărea Veche, potrivit unui comunicat al instituției.
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