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Economie· 1 min citire

Forțele Navale Române se implică în operațiunea de deviere a cursului Dunării pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 de la Cernavodă

Cursul Dunării ar urma să fie deviat

Cursul Dunării ar urma să fie deviat

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 20:45

Ministerul Apărării Naționale, prin Forțele Navale Române, sprijină măsurile pentru menținerea condițiilor necesare funcționării în siguranță a infrastructurii energetice critice de la Cernavodă, executând misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 și kilometrul 346 al Dunării, în zona intersecției Brațului Bala cu Dunărea Veche, potrivit unui comunicat al instituției.

În comunicat se precizează că "Forțele Navale Române execută misiuni de cercetare hidrografică în sectorul fluvial cuprins între kilometrul 345 și kilometrul 346 al Dunării, în zona intersecției Brațului Bala cu Dunărea Veche.

Activitatea are ca obiectiv obținerea datelor tehnice necesare realizării unui prag submers, destinat redistribuirii unei părți a debitului către Dunărea Veche și menținerii unui nivel al apei care să permită asigurarea condițiilor necesare funcționării CNE Cernavodă.

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