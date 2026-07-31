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Economie· 1 min citire
Raport devastator: vârsta de pensionare ajunge la 67 de ani
Pensii
Publicat31 iul. 2026, 14:50
SursăRealitatea PLUS
Vârsta de pensionare ar putea crește inclusiv în România până la 67 de ani! Asta arată un raport OCDE în care a fost analizată majorarea vârstei în mai multe state din Europa. Deja vârsta de pensionare pentru femei a crescut la noi de la 1 iulie, iar noua lege spune că până în anul 2035 vârsta va crește eșalonat până la 65 de ani. Potrivit legii, vârsta de pensionare ar putea crește în funcție de speranța medie de viață.
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