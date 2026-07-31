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Economie· 1 min citire

Raport devastator: vârsta de pensionare ajunge la 67 de ani

Pensii

Pensii

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 14:50
SursăRealitatea PLUS

Vârsta de pensionare ar putea crește inclusiv în România până la 67 de ani! Asta arată un raport OCDE în care a fost analizată majorarea vârstei în mai multe state din Europa. Deja vârsta de pensionare pentru femei a crescut la noi de la 1 iulie, iar noua lege spune că până în anul 2035 vârsta va crește eșalonat până la 65 de ani. Potrivit legii, vârsta de pensionare ar putea crește în funcție de speranța medie de viață.

Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare?

Vârsta de pensionare a femeilor egalizată cu cea a bărbaților până în 2035 – 65 de ani

De la 1 iulie vârsta de pensionare a crescut cu o lună

Femeile se pot pensiona la 62 de ani și 7 luni

Bărbații se pot pensiona la 65 de ani

Vârsta de pensionare ar putea crește în funcție de speranța medie de viață

Vârsta de pensionare poate crește la 67 de ani

persoanele care au intrat pe piața muncii în anul 2024 s-ar putea pensiona la 67 de ani

la nivelul Uniunii Europene

vârsta medie de pensionare pentru bărbați - 64,7 ani

vârsta medie de pensionare pentru femei - 64 de ani

pentru generația care a început să lucreze în 2024

bărbați - 66,7 ani

femei - 66,4 ani

media europeană va urca la 66,7 ani pentru bărbați și 66,4 ani

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