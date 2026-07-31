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Economie· 2 min citire
Eurostat: șomajul a rămas stabil în iunie 2026 la 6,3% în zona euro și 6,0% în UE
Șomaj
Rata șomajului ajustată sezonier s-a menținut stabilă în iunie 2026 atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. Șomajul a fost de 6,3% în zona euro și de 6,0% în UE, niveluri identice cu cele din mai 2026 și iunie 2025.
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