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Politica· 1 min citire
George Simion: ”AUR votează un nou guvern doar dacă dă premierul”
FOTO: Arhivă
Publicat24 iul. 2026, 09:10
SursăRealitatea PLUS
George Simion a declarat că AUR va vota un nou Guvern doar dacă premierul va fi desemnat din partea partidului pe care îl conduce. Totodată, liderul suveraniștilor a reiterat că singura soluție pentru depășirea blocajului politic este organizarea alegerilor anticipate.
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