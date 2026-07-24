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Politica· 1 min citire

George Simion: ”AUR votează un nou guvern doar dacă dă premierul”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iul. 2026, 09:10
SursăRealitatea PLUS

George Simion a declarat că AUR va vota un nou Guvern doar dacă premierul va fi desemnat din partea partidului pe care îl conduce. Totodată, liderul suveraniștilor a reiterat că singura soluție pentru depășirea blocajului politic este organizarea alegerilor anticipate.

”Nu vom face guvern cu nicio altă formațiune”

”În acest moment, în lunile august și septembrie, nu vom face guvern cu nicio altă formațiune pentru că a trecut momentul. (...) Eu cred că vom respecta Constituția și vom reveni la normalitate, adică într-o lună, o lună și jumătate maxim, ca să nu ne prindă 2027 tot cu guvern demis la Palatul Victoria, să fie declanșate alegerile anticipate”, a declarat George Simion la un post de televiziune.

”AUR nu va vota acest guvern”

Întrebat dacă preșeintele Nicușor Dan va face o nominalizare de prim-ministru indiferent de numele care ar fi propus de AUR, ce va face formațiunea pe care o conduce, George Simion a răspuns: ”Atâta timp cât numele propus nu este un membru AUR sau o propunere venită din partea AUR, cu siguranță AUR nu va vota acest guvern.”

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