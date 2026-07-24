George Simion: ”AUR votează un nou guvern doar dacă dă premierul”

Publicat 24 iul. 2026, 09:10 Sursă Realitatea PLUS

George Simion a declarat că AUR va vota un nou Guvern doar dacă premierul va fi desemnat din partea partidului pe care îl conduce. Totodată, liderul suveraniștilor a reiterat că singura soluție pentru depășirea blocajului politic este organizarea alegerilor anticipate.

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