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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan, după întâlnirea cu președinta Indiei: „O oportunitate importantă de a extinde cooperarea noastră”

Nicușor Dan și Droupadi Murmu

Nicușor Dan și Droupadi Murmu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 22:26

Președintele Nicușor Dan a primit-o astăzi, la Palatul Cotroceni, pe Președinta Republicii India, Droupadi Murmu, aflată într-o vizită de stat de trei zile în România. Șeful statului a calificat vizita drept una „cu semnificație istorică”, care marchează reluarea dialogului la cel mai înalt nivel dintre cele două țări.

„Deși România și India au aproape 80 de ani de relații diplomatice și un parteneriat solid, bazat pe încredere și respect reciproc, această vizită reprezintă o oportunitate importantă de a consolida și extinde cooperarea noastră.

Împărtășim convingerea că relația dintre România și India trebuie să evolueze către un parteneriat și mai ambițios, cu o viziune strategică orientată spre viitor.”, a transmis Nicușor Dan.

Pe agenda discuțiilor, aprofundarea cooperării economice, valorificarea acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India

Președintele a precizat că discuțiile cu omologul indian au vizat aprofundarea cooperării economice, valorificarea acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India, precum și stimularea investițiilor reciproce.

A fost analizată și posibilitatea dezvoltării unei legături aeriene directe între România și India, care ar facilita schimburile economice și contactele dintre cetățeni.

În cadrul vizitei au fost semnate noi acorduri de cooperare în domeniile științei și tehnologiei, educației și sportului. De asemenea, a fost anunțată înființarea Catedrei de Studii Indiene la Universitatea din București, respectiv a Catedrei de Civilizație Română la Universitatea din New Delhi, pași considerați esențiali pentru consolidarea legăturilor dintre cele două societăți.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și principalele evoluții internaționale, inclusiv războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu. Cei doi șefi de stat au reafirmat sprijinul pentru soluționarea diplomatică a conflictelor, iar Nicușor Dan a transmis din nou condoleanțe pentru cei patru marinari indieni care și-au pierdut viața într-un atac în apropierea Odesei.

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