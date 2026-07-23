Rareș Bogdan îl acuză pe Bolojan de „fariseism” după moartea unui bebeluș pe lista de așteptare la ATI Marie Curie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 23:54

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe fondul tragediei de la Spitalul „Marie Curie”, unde un bebeluș a murit joi în timp ce aștepta eliberarea unui loc la Secția ATI.

Distribuie articolul