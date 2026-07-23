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Politica· 2 min citire

Explozie artificială a lui Bolojan pe rețelele de socializare. Conturi fantomă pentru amplificarea mesajelor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iul. 2026, 00:01
SursăRealitatea PLUS

Explozie de fani pe rețelele sociale pentru Ilie Bolojan, după ce a intrat în conflict cu liderii coaliției și președintele Nicușor Dan. Oamenii din spatele premierului demis folosesc toate instrumentele de amplificare a mesajelor pe platformele sociale. Pe Facebook, Ilie Bolojan a ajuns la aproape 500 de mii de urmăritori.

Premierul demis, care ține țara blocată, este văzut de bula progresistă ca un nou lider, după ce Nicușor Dan a refuzat să le satisfacă măsurile autoritare. Oamenii din spatele lui Bolojan pare că au reînceput să activeze fermele de boți pentru a amplifica mesajele PNL pe rețelele sociale. Un analist independent a observat creșteri imposibile pe internet în dreptul lui Bolojan și a găsit explicația acestei audiențe.

De exemplu, la postarea din 8 iulie, despre deciziile instanței în cazul congresului organizat de Bolojan pe repede înainte, oamenii din spatele premierului demis au încercat să antagonizeze justiția. La această postare, Bolojan a reușit să aibă peste 3 mii de comentarii, 2654 de reacții de la utilizatori care intră constant pe pagina sa, peste 38 de mii de aprecieri și peste 900 de replici la comentariile din postare. Un lucru care ridică mari semne de întrebare este faptul că aproximativ 95% dintre comentarii au fost făcute în primele 24 de ore și numai 201 internauți au comentat la postare.

Multe dintre conturile care comentează la postările lui Bolojan nu au activitate și nicio postare recentă. Fapt care arată că aceste conturi sunt folosite pentru a amplifica mesajul artificial și lasă impresia că sunt folosite ferme de boți. 

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