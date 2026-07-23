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Politica· 1 min citire

Rareș Bogdan îl acuză pe Bolojan de „fariseism” după moartea unui bebeluș pe lista de așteptare la ATI Marie Curie

Rareș Bogdan

Rareș Bogdan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 23:54

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe fondul tragediei de la Spitalul „Marie Curie”, unde un bebeluș a murit joi în timp ce aștepta eliberarea unui loc la Secția ATI.

Rareș Bogdan a criticat dur discursul premierului Bolojan legat de gradul de ocupare al spitalelor, acuzându-l că tratează unitățile medicale „ca pe hoteluri sau baruri” și nu ca instituții de sănătate publică.

Rareș Bogdan: „Premierul confundă spitalele cu hotelurile. Sau le confundă cu barurile”

Bogdan a ironizat abordarea premierului, spunând că acesta amenință cu tăierea bugetelor spitalelor cu ocupare sub 50%, inclusiv al Institutului de Sănătate Mintală, indiferent de specificul serviciilor oferite.

Bogdan a numit poziția premierului „fariseică”, subliniind că, în paralel cu discuția despre eficiență bugetară, un bebeluș a murit chiar în ziua în care Guvernul anunța deblocarea posturilor la Marie Curie.

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