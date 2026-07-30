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Economie· 2 min citire

Sistemul Energetic Național rămâne stabil în condiții de secetă și temperaturi ridicate

Sistemul Energetic Național

Sistemul Energetic Național

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 15:30

Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametri de siguranță operațională, potrivit Dispecerului Energetic Național. Transelectrica anunță că România dispune de resurse suficiente pentru a traversa în siguranță perioada de secetă și temperaturile ridicate prognozate pentru următoarele zile.

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost retrasă din exploatare din cauza debitului scăzut al Dunării. În schimb, Unitatea 2 continuă să funcționeze, după o reevaluare tehnică realizată joi dimineață. Autoritățile precizează că situația este monitorizată permanent, iar reactorul poate fi oprit dacă condițiile tehnice o vor impune.

Capacități disponibile și importuri

Transelectrica susține că SEN poate fi operat în siguranță chiar și în scenariul opririi ambelor unități nucleare de la Cernavodă. Echilibrarea sistemului se face prin utilizarea tuturor resurselor interne disponibile și prin schimburi comerciale de energie cu statele vecine.

Rețeaua de transport are o capacitate de import/export de aproximativ 4.000 MW, ceea ce oferă flexibilitate suplimentară în perioadele de consum ridicat.

Monitorizare permanentă

Dispecerul Energetic Național urmărește în timp real consumul, producția și fluxurile de energie electrică. Transelectrica colaborează cu producătorii de energie, operatorii de distribuție și operatorii de transport din statele interconectate pentru menținerea echilibrului în sistem.

Presiune suplimentară din cauza vremii

Prognozele indică menținerea secetei și un nou val de căldură, ceea ce poate crește consumul de energie, mai ales seara. Autoritățile spun că măsurile de operare sunt adaptate continuu pentru a menține funcționarea SEN în condiții de siguranță.

Transelectrica atrage atenția că seceta și temperaturile ridicate afectează întreaga regiune europeană, reducând disponibilitatea unor surse de producție și punând presiune suplimentară pe sistemele energetice și pe piața regională de energie.

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