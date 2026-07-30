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Economie· 2 min citire
Sistemul Energetic Național rămâne stabil în condiții de secetă și temperaturi ridicate
Sistemul Energetic Național
Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametri de siguranță operațională, potrivit Dispecerului Energetic Național. Transelectrica anunță că România dispune de resurse suficiente pentru a traversa în siguranță perioada de secetă și temperaturile ridicate prognozate pentru următoarele zile.
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