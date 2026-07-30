Sistemul Energetic Național rămâne stabil în condiții de secetă și temperaturi ridicate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 15:30

Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametri de siguranță operațională, potrivit Dispecerului Energetic Național. Transelectrica anunță că România dispune de resurse suficiente pentru a traversa în siguranță perioada de secetă și temperaturile ridicate prognozate pentru următoarele zile.

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