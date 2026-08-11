Eclipsă de Soare: ce zodii își schimbă destinul în sezonul eclipselor și ce decizii majore anunță astrologii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 15:34

Sezonul eclipselor aduce schimbări de direcție pentru mai multe zodii. Astrologii susțin că următoarea perioadă poate veni cu decizii neașteptate, încheieri de capitole și începuturi care modifică modul în care nativii își construiesc viitorul.

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