Patru zodii, favorizate de astre între 11 și 23 august. Schimbări neașteptate și oportunități care pot schimba direcția vieții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 16:35

Perioada 11–23 august 2026 aduce un context astral favorabil pentru patru semne zodiacale, care pot ieși dintr-o etapă de stagnare și pot primi exact impulsul de care aveau nevoie. Astrologii vorbesc despre o serie de coincidențe aparent minore, dar care, cumulate, pot genera schimbări importante în plan profesional, financiar sau personal.

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