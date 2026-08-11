Luna în care te-ai născut dezvăluie frica pe care o ascunzi. Secretele astrologiei, descifrate
Luna în care te-ai născut dezvăluie frica pe care o ascunzi
Luna în care ai venit pe lume este asociată, potrivit astrologilor, nu doar cu anumite trăsături de personalitate, ci și cu temeri pe care oamenii le ascund uneori chiar și față de ei înșiși.
Există situații în care ne regăsim în astfel de descrieri tocmai pentru că ele dau un nume unor lucruri pe care le simțim, dar pe care nu le exprimăm prea des. Fiecare lună de naștere vine, în această interpretare, cu o anumită frică interioară, dar și cu o calitate care poate deveni o adevărată sursă de putere. Aceste descrieri nu reprezintă o analiză psihologică și nu trebuie tratate ca adevăruri absolute, ci pot fi privite mai degrabă ca un exercițiu de reflecție.
Ianuarie
Frica celor născuți în ianuarie este aceea de a ajunge o persoană obișnuită.
Ai obiective mari și simți că poți face lucruri importante, însă tocmai această convingere poate pune o presiune uriașă asupra ta. Nu îți este ușor să accepți ideea mediocrității și îți stabilești adesea standarde pe care cu greu le poate atinge cineva.
Una dintre temerile tale este să ajungi, la un moment dat, să privești în urmă și să constați că ai ales mereu drumul sigur. Te sperie posibilitatea ca planurile care au contat cu adevărat pentru tine să fi rămas doar la stadiul de intenții.
Puterea ta este însă capacitatea de a transforma ceea ce îți dorești în ceva concret.
Nu rămâi doar la nivelul visurilor. Ai tendința să cauți soluții și să începi să construiești înainte ca ceilalți să considere că a venit momentul potrivit. Ambiția ta este legată și de dorința de a demonstra că poți deveni omul pe care ți-ai propus să îl construiești.
Când cineva îți pune la îndoială capacitatea, reacția ta poate fi chiar mai multă determinare.
Februarie
Pentru cei născuți în februarie, una dintre cele mai puternice temeri este să ofere iubire unei persoane care doar pretinde că îi iubește.
Nu îți deschizi sufletul oricui, însă atunci când lași pe cineva să intre în viața ta, te implici cu totul. Tocmai de aceea, te poate răni profund gândul că ai investit timp, sentimente și încredere într-o persoană care te-a considerat doar o variantă temporară.
Ideea de a fi un plan de rezervă sau o alegere făcută doar până când apare cineva considerat mai potrivit este una dintre situațiile care te afectează cel mai mult.
În același timp, felul în care iubești reprezintă una dintre cele mai mari calități ale tale.
Atunci când te apropii cu adevărat de cineva, oferi loialitate, sinceritate și protecție fără să urmărești beneficii ascunse. Ai capacitatea de a privi dincolo de aparențele pe care oamenii încearcă să le afișeze și de a vedea ceea ce se află în spatele lor.
Nu te îndrăgostești cu ușurință, însă sentimentele tale devin profunde atunci când apar. Iar oamenii cărora le oferi această iubire pot fi influențați pentru totdeauna de felul în care îi faci să se simtă.
Martie
Pentru cei născuți în martie, frica ascunsă este aceea de a fi văzuți exact așa cum sunt.
În exterior poți părea bine și poți zâmbi chiar și atunci când lucrurile sunt complicate. În interior însă există nesiguranțe, gânduri și emoții pe care nu le arăți tuturor. Uneori te temi că, dacă cineva ar ajunge să cunoască toate aceste părți ale tale, nu ar mai rămâne lângă tine.
Ai învățat să găsești un echilibru între apropiere și protejarea propriei vulnerabilități. Ești suficient de deschis pentru a nu părea distant, dar păstrezi anumite lucruri doar pentru tine. În timp, această permanentă dozare a emoțiilor poate deveni obositoare.
Puterea ta vine însă tocmai din experiențele care te-au făcut să înțelegi cât de importantă este vulnerabilitatea.
Ai dezvoltat o empatie profundă și poți crea în jurul tău un sentiment de siguranță. Oamenii simt că pot fi ei înșiși în preajma ta, pentru că înțelegi cât de greu este uneori să îți arăți slăbiciunile.
Atunci când alegi să lași pe cineva să te cunoască fără măști, sensibilitatea ta poate deveni una dintre cele mai apreciate calități.
Aprilie
Frica principală a celor născuți în aprilie este pierderea controlului.
Îți place să ai lucrurile organizate și să știi ce urmează. Incertitudinea te poate neliniști tocmai pentru că îți este greu să accepți că există situații pe care nu le poți anticipa sau dirija.
Te poate speria inclusiv ideea că, dacă lucrurile scapă de sub control, ceilalți vor descoperi că nici tu nu ai întotdeauna răspunsul potrivit.
În același timp, această nevoie de control se transformă într-o calitate importantă atunci când apare haosul.
În momentele în care ceilalți intră în panică, tu începi să cauți o ordine, să iei decizii și să găsești soluții. Capacitatea de a conduce nu vine neapărat din dorința de a domina, ci dintr-un sentiment puternic al responsabilității.
Nu obișnuiești să aștepți ca altcineva să rezolve problemele. Preferi să intervii și să încerci să îi protejezi pe cei dragi, astfel încât lucrurile importante să nu se destrame.
Mai
Cei născuți în mai se tem, în primul rând, că ar putea rata viața.
Îți dorești să experimentezi cât mai multe lucruri, dar uneori ai senzația că timpul trece mai repede decât reușești să iei deciziile importante. Fiecare alegere poate părea definitivă, ca și cum alegerea unui drum ar însemna renunțarea la toate celelalte vieți pe care le-ai fi putut avea.
Te poate speria perspectiva de a ajunge într-o zi la concluzia că ai fost prea prudent, că ai rămas prea mult într-un loc care nu ți se potrivea sau că ai oferit sentimente unor oameni care nu le meritau.
Forța ta este dorința de a trăi intens.
Cauți experiențe, oameni și conexiuni care să aibă un sens real pentru tine. Nu îți este suficient să treci prin viață fără să simți că ai experimentat-o cu adevărat.
Ești dispus să încerci lucruri care te sperie și să urmărești ceea ce îți stârnește curiozitatea sau entuziasmul. Nu accepți cu ușurință să îți restrângi lumea pentru a respecta limitele stabilite de altcineva.
Iunie
Frica celor născuți în iunie este să fie înțeleși greșit.
Ai o lume emoțională bogată și poți simți foarte intens, chiar dacă nu lași întotdeauna să se vadă acest lucru. Tăcerea ta poate fi interpretată drept răceală sau nepăsare, deși realitatea interioară este adesea complet diferită.
Uneori nu găsești cuvintele prin care să explici ceea ce simți și preferi să păstrezi lucrurile pentru tine. Tocmai de aceea, te temi că oamenii îți vor atribui o personalitate care nu te reprezintă.
În schimb, ai o capacitate aparte de a observa lucrurile pe care alții le trec cu vederea.
Prinzi schimbări subtile în vocea unei persoane, gesturi, tăceri și mesaje care nu sunt rostite. Nu te limitezi la ceea ce oamenii aleg să arate, ci încerci să înțelegi ceea ce se află dincolo de aparențe.
Această profunzime îți permite să creezi legături în care ceilalți se simt cu adevărat văzuți. Intensitatea emoțiilor tale poate fi o sursă de forță, nu un defect.
Iulie
Pentru cei născuți în iulie, una dintre cele mai mari temeri este abandonul.
Când iubești pe cineva, îi oferi foarte mult și încerci să fii prezent în viața acelei persoane. Chiar și așa, poate exista în interiorul tău teama că toate lucrurile pe care le faci nu vor fi suficiente pentru ca omul respectiv să rămână.
Uneori continui să dăruiești tocmai pentru că speri că iubirea ta va reprezenta motivul pentru care vei fi ales din nou și din nou.
Un gând care te poate speria este acela că, într-o dimineață, cineva important pentru tine ar putea decide pur și simplu că nu mai are nevoie de tine.
Dar ceea ce oferi celor apropiați este și una dintre cele mai mari puteri ale tale: capacitatea de a face oamenii să se simtă acasă.
Prezența ta poate deveni un refugiu pentru cei care trec prin perioade dificile. Nu doar că îți pasă, ci ești dispus să îi susții, să îi aperi și să lupți pentru oamenii pe care îi consideri importanți.
Ai darul de a transforma chiar și un loc obișnuit într-un spațiu în care ceilalți se simt acceptați și în siguranță.
August
Frica ascunsă a celor născuți în august este aceea de a fi subestimați.
Poți transmite multă încredere și forță, însă în interior există dorința de a fi luat în serios. Te-ai săturat să fii ignorat sau să auzi că obiectivele tale sunt prea mari și că ceea ce îți dorești nu este realist.
Te sperie posibilitatea de a rămâne într-o viață în care oamenii nu îți recunosc adevăratul potențial.
Forța ta constă în faptul că poți câștiga respectul fără să îl ceri.
Ai o prezență care poate fi remarcată chiar și atunci când nu încerci să atragi atenția. Încrederea pe care o transmiți nu vine doar din imaginea pe care vrei să o proiectezi, ci și din experiențele prin care ai trecut și din efortul pe care l-ai depus pentru a ajunge unde ești.
Cei care te subestimează pot ajunge să își schimbe complet părerea după ce văd ce poți face.
Septembrie
Cei născuți în septembrie se tem de un eșec care trece neobservat.
Îți stabilești obiective ridicate și investești mult în ceea ce faci. De multe ori, ceilalți nici nu realizează câtă muncă depui sau câte responsabilități porți fără să vorbești despre ele.
Una dintre temerile tale este să dai tot ce poți și, cu toate acestea, rezultatele să rămână invizibile. Te poate speria ideea că efortul tău nu va conta sau că vei ajunge să simți că munca depusă nu a fost apreciată.
În schimb, atenția la detalii și disciplina reprezintă atuuri importante.
Nu te mulțumești să bifezi o sarcină. Ai tendința să cauți modalități prin care lucrurile pot fi făcute mai bine și refuzi să tratezi superficial ceea ce ai de realizat.
Oamenii ajung să se bazeze pe tine tocmai pentru că îți respecți promisiunile și tratezi cu seriozitate ceea ce faci. Standardele ridicate nu sunt doar o sursă de presiune, ci și motivul pentru care munca ta poate avea o calitate aparte.
Octombrie
Frica celor născuți în octombrie este aceea de a ajunge să trăiască o viață prea mică.
Rutina și repetarea acelorași lucruri te pot speria mai mult decât situațiile haotice. Nu vrei ca anii să treacă într-un șir de zile identice, fără să simți că ai trăit cu adevărat.
Pentru tine, predictibilitatea poate deveni apăsătoare. Te temi că ai putea ajunge într-un punct în care să constați că ai fost prezent în propria viață, dar nu ai experimentat-o cu adevărat.
Nevoia ta de frumusețe, echilibru și sens reprezintă însă una dintre calitățile tale cele mai puternice.
Ai capacitatea de a transforma momente aparent banale în experiențe memorabile. Cauți ceva special chiar și în lucrurile obișnuite și îi poți face și pe cei din jur să privească viața dintr-o perspectivă diferită.
Pentru tine, existența nu înseamnă doar să treci prin zile, ci să le simți.
Noiembrie
Cei născuți în noiembrie pot avea o teamă profundă legată de faptul că nu își vor găsi niciodată drumul.
Uneori ai impresia că timpul trece, în timp ce tu încă încerci să descoperi cine ai putea deveni. În jurul tău, oamenii pot părea că știu exact încotro se îndreaptă, în timp ce tu încă îți cauți propriul traseu.
Te sperie posibilitatea de a rămâne permanent în punctul în care simți că ești aproape să ajungi undeva, fără să ai vreodată sentimentul că ai ajuns.
Totuși, experiențele dificile îți oferă o putere aparte: capacitatea de a renaște după fiecare încercare.
Pierderile și momentele grele devin lecții pe care perioadele de confort nu ți le-ar fi putut oferi. Ai trecut prin situații care te-au schimbat și ai învățat să nu te mai temi de întuneric în același fel.
Te ridici după experiențe care i-ar putea doborî pe alții, iar această rezistență te face dificil de oprit.
Decembrie
Frica celor născuți în decembrie este să fie uitați.
Oferi mult celor din jur și te întrebi uneori dacă oamenii își vor aminti cu adevărat de tine atunci când nu vei mai fi prezent. Te poate urmări ideea că ai fost persoana care a oferit sprijin, atenție și grijă, dar care nu a fost apreciată suficient.
Pentru că multe dintre lucrurile pe care le faci par naturale și ușoare, cei din jur ar putea realiza cât de importantă era prezența ta abia după ce aceasta lipsește.
În același timp, tocmai relațiile pe care le construiești reprezintă forța ta.
Oamenii care te cunosc pot păstra mult timp ceva din ceea ce le-ai oferit. Generozitatea, bucuria și felul în care îi faci să se simtă speciali pot lăsa urme care depășesc momentul în care v-ați întâlnit.
Pentru cei apropiați, poți deveni acea căldură pe care o caută în perioadele dificile și lumina care îi ajută să treacă prin momentele în care totul pare mai greu. Ceea ce lași în urmă nu se măsoară doar prin lucruri, ci și prin oamenii pe care i-ai influențat și i-ai ajutat să devină versiuni mai bune ale lor.
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