Patru zodii scapă de ghinion în august. După luni de probleme, viața lor intră pe un cu totul alt drum

Publicat 11 aug. 2026, 21:04 Sursă eva.ro

Pentru unii nativi, vara lui 2026 vine cu senzația că o perioadă apăsătoare începe, în sfârșit, să rămână în urmă. După luni în care au avut parte de întârzieri, tensiuni, probleme financiare sau dezamăgiri în plan sentimental, lucrurile încep să se miște într-o direcție mai favorabilă. August poate aduce exact acel moment de cotitură pe care îl așteptau de mult.

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