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Social· 1 min citire
Incident pe brațul Sulina: o navă de marfă a eșuat la mal. Mai multe ambarcațiuni, lovite
Navă eșuată / Captură video
Publicat7 aug. 2026, 08:07
SursăRealitatea PLUS
O navă care transporta bitum, aflată în drum spre Galați, a rămas blocată pe brațul Sulina, în zona localității Gorgova, după ce s-au rupt parâmele de remorcă. Vasul a atins malul drept al canalului și a lovit mai multe ambarcațiuni.
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