Risc uriaș de explozie într-o comună din Prahova. Miros de gaz și hidrocarburi, detectat în pâmânt: zona a fost izolată

Publicat 18 sept. 2026, 15:50 Actualizat 18 sept. 2026, 15:51

Autoritățile prahovene au dispus instituirea unor măsuri de urgență pe un teren privat din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova, după ce muncitorii care forau un puț pentru apă au simțit miros de gaz şi hidrocarburi ce provenea din sol. Zona a fost imediat izolată și monitorizată, existând reisc de producere a unei explozii.

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