Risc uriaș de explozie într-o comună din Prahova. Miros de gaz și hidrocarburi, detectat în pâmânt: zona a fost izolată

Autoritățile prahovene au dispus instituirea unor măsuri de urgență pe un teren privat din comuna Poiana Câmpina, județul Prahova, după ce muncitorii care forau un puț pentru apă au simțit miros de gaz şi hidrocarburi ce provenea din sol. Zona a fost imediat izolată și monitorizată, existând reisc de producere a unei explozii.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Prahova s-a reunit, vineri, 18 septembrie, după ce Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Poiana Câmpina a solicitat sprijinul instituției, anunţând că pe raza acestei comune există o potenţială situaţie de criză, cu risc de explozie şi poluare cu hidrocarburi.
„În localitatea Poiana Câmpina, în urma executării unui foraj destinat alimentării cu apă executat pe o proprietate privată, au fost semnalate posibile emanaţii de gaze şi hidrocarburi. În urma analizării documentaţiei, a situaţiei din teren şi a investigaţiilor fizice şi instrumentale efectuate direct la gura forajului, reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) au constatat existenţa unui potenţial risc de explozie”, informează CJSU Prahova într-un comunicat.
ISU Prahova a monitorizat atât zona, cât şi valorile concentraţiilor de gaz, iar Primăria comunei Poiana Câmpina a dispus restricţionarea accesului în zonă, prin balizarea perimetrului.
Primele măsuri luate
Printre măsurile luate de reprezentanții CJSU Prahova se numără și acea ca proprietarul terenului să contracteze "în regim de urgenţă", o firmă specializată în domeniu, în vederea realizării lucrărilor necesare pentru punerea în siguranţă a amplasamentului în conformitate cu prevederile legale.
De asemenea, se menţin restricţiile privind accesul în zona forajului, Primăria Poiana Câmpina luând măsuri pentru balizarea şi marcarea corespunzătoare a zonei, precum şi informarea periodică a populaţiei din proximitate cu privire la interdicţia utilizării focului deschis şi a altor echipamente electrice şi mecanice care pot genera scântei.
Poliția Locală, și ea în aertă
Poliţia Locală din Poiana Câmpina va asigura măsuri de patrulare în zona respectivă, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Prahova va asigura, de două ori pe zi, monitorizarea zonei, a evoluţiei concentraţiilor de gaze şi a nivelului de lichid existent în tubulatură.