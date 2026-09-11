O nouă tragedie lovește Casa Regală a Norvegiei. Prințesa Astrid a murit la două zile după funeraliile fratelui său

Publicat 11 sept. 2026, 17:38 Sursă aftenposten.no

Familia regală a Norvegiei trece din nou printr-un moment de doliu. Prințesa Astrid, sora mai mare a regelui Harald V, a murit vineri, 11 septembrie 2026, la vârsta de 94 de ani, la doar două zile după funeraliile fratelui său. Anunțul a fost făcut de Curtea Regală a Norvegiei, iar Guvernul de la Oslo a transmis, la rândul său, un mesaj de omagiu pentru prințesa care a reprezentat familia regală timp de decenii

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