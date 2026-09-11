O nouă tragedie lovește Casa Regală a Norvegiei. Prințesa Astrid a murit la două zile după funeraliile fratelui său

Familia regală a Norvegiei trece din nou printr-un moment de doliu. Prințesa Astrid, sora mai mare a regelui Harald V, a murit vineri, 11 septembrie 2026, la vârsta de 94 de ani, la doar două zile după funeraliile fratelui său. Anunțul a fost făcut de Curtea Regală a Norvegiei, iar Guvernul de la Oslo a transmis, la rândul său, un mesaj de omagiu pentru prințesa care a reprezentat familia regală timp de decenii
Astrid a murit „liniștit, în somn”, după o viață în care a îndeplinit numeroase îndatoriri oficiale și s-a implicat în cauze sociale și organizații caritabile, scrie presa norvegiană.
Moartea sa survine într-un interval extrem de scurt după dispariția fratelui ei mai mic, regele Harald V, care a murit pe 28 august, la Oslo, la vârsta de 89 de ani. Funeraliile monarhului au avut loc miercuri, 9 septembrie, iar prințesa Astrid a fost prezentă la ceremonie.
Prințesa Astrid a murit la 94 de ani
Prințesa Astrid, Mrs. Ferner, s-a născut la 12 februarie 1932 și a murit la 11 septembrie 2026, la vârsta de 94 de ani.
Curtea Regală a Norvegiei a anunțat decesul prințesei, iar autoritățile de la Oslo au transmis mesaje de condoleanțe familiei regale. Guvernul norvegian a precizat că Astrid a reprezentat Casa Regală timp de o viață și a evidențiat contribuția sa îndelungată la viața publică a țării.
Moartea sa a venit la numai două zile după funeraliile regelui Harald V. Prințesa Astrid participase la ceremonia de la Oslo, unde familia regală și numeroși reprezentanți ai altor case regale și-au luat rămas-bun de la monarhul care a condus Norvegia timp de peste 35 de ani.
A fost ultimul copil în viață al regelui Olav V
Astrid a fost ultimul copil în viață al regelui Olav V și al prințesei moștenitoare Märtha.
Ea s-a născut într-o familie regală care avea să treacă prin schimbări importante în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial și în anii care au urmat. Mama sa a murit în 1954, înainte ca Olav să urce pe tronul Norvegiei.
După moartea prințesei moștenitoare Märtha, Astrid a preluat un rol important în reprezentarea familiei regale. Guvernul norvegian arată că ea a devenit principala reprezentantă feminină a Casei Regale timp de 14 ani, până în 1968, când rolul a fost preluat de prințesa moștenitoare Sonja.
În primii ani ai domniei tatălui său, Astrid a îndeplinit astfel, neoficial, rolul de „primă doamnă” a Norvegiei și a participat la numeroase evenimente oficiale.
A continuat să reprezinte familia regală timp de decenii
Prințesa Astrid nu s-a retras complet din viața publică după ce rolul său de principală reprezentantă feminină a familiei regale a fost preluat de Sonja.
De-a lungul deceniilor, ea a continuat să îndeplinească îndatoriri regale și să participe la evenimente oficiale. A reprezentat Casa Regală a Norvegiei în mai multe rânduri și a rămas un sprijin important pentru familia regală.
Guvernul norvegian a descris-o drept o reprezentantă dedicată și implicată a monarhiei până în ultimele sale zile. Astrid a fost, de asemenea, implicată în numeroase organizații caritabile și cauze sociale.
Actualul rege al Norvegiei, Haakon VIII, a transmis că prințesa Astrid a reprezentat Casa Regală „într-un mod cald și plin de simț al datoriei” și a descris moartea mătușii sale drept o pierdere importantă pentru familie.
Prințesa Astrid s-a căsătorit cu un campion olimpic
În 1961, Astrid s-a căsătorit cu Johan Martin Ferner, campion olimpic la navigație.
Cei doi au avut împreună cinci copii, trei fiice și doi fii: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth și Carl Christian. Familia s-a mărit ulterior cu mai mulți nepoți și strănepoți.
Johan Ferner a murit în 2015, după mai bine de cinci decenii de căsnicie cu prințesa Astrid.
Astrid a fost prezentă la funeraliile fratelui său
Un detaliu care marchează în mod special momentul morții prințesei este faptul că Astrid a participat la funeraliile fratelui său cu numai două zile înainte de propriul deces.
Regele Harald V a murit pe 28 august 2026, la Spitalul Universitar din Oslo, la vârsta de 89 de ani. Curtea Regală a Norvegiei a anunțat atunci că monarhul a murit liniștit, la ora 6:35, după ce fusese internat.
Funeraliile sale au avut loc pe 9 septembrie la Catedrala din Oslo. Sicriul regelui a fost transportat în procesiune de la Palatul Regal, iar la ceremonie au participat familia regală, membri ai altor familii regale, șefi de stat și prim-miniștri.
Prințesa Astrid a fost prezentă la funeralii, aceasta fiind ultima sa apariție publică. Două zile mai târziu, Curtea Regală a anunțat moartea sa.
Familia regală norvegiană trece printr-o perioadă de doliu
Decesul prințesei Astrid survine într-un moment extrem de dificil pentru monarhia norvegiană. Familia regală și-a luat rămas-bun de la regele Harald V cu doar două zile înainte ca Astrid să moară.
Harald V fusese monarhul Norvegiei timp de peste 35 de ani, iar moartea sa a declanșat o perioadă de doliu național și transferul responsabilităților către fiul său, noul rege Haakon VIII.
Prințesa Astrid rămăsese una dintre figurile cu cea mai îndelungată activitate publică din familia regală norvegiană. După moartea sa, generația copiilor regelui Olav V și ai prințesei Märtha nu mai are niciun reprezentant în viață.