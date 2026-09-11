Statuie Charlie Kirk, dezvelită în Times Square la un an de la moartea activistului

O statuie în mărime naturală dedicată activistului conservator Charlie Kirk a fost dezvelită în Times Square, New York, la un an de la uciderea sa. La eveniment au participat sute de persoane, care au scandat mesaje de susținere și au adus un omagiu fondatorului organizației Turning Point USA.
Momentul comemorativ a avut loc pe 10 septembrie, la exact un an după ce Charlie Kirk a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment organizat la Utah Valley University, în Orem, statul Utah. Kirk avea 31 de ani în momentul morții.
Lucrarea expusă în Times Square îi aparține artistului Sergio Furnari. Statuia este realizată pe o structură metalică acoperită cu rășină și îl prezintă pe Kirk așezat, cu un microfon în mână și îmbrăcat într-un tricou pe care apare cuvântul „Freedom” („Libertate”). Sculptura are aproximativ 1,95 metri și a fost concepută ca un omagiu adus activistului conservator.
Furnari a transmis, într-un mesaj publicat pe Instagram, că normalizarea violenței politice poate avea consecințe grave pentru societate. Artistul a spus că acceptarea acestui tip de violență ar putea împinge societatea într-o perioadă „foarte, foarte întunecată”, conform Le Figaro.
Sute de persoane, la ceremonia din Times Square
Mai mulți susținători ai lui Charlie Kirk s-au adunat în Times Square pentru inaugurarea monumentului. Participanții au scandat „USA” și „We love you, Charlie Kirk”, iar în mulțime a fost afișat și un banner cu mesajul: „They can’t kill us all” („Nu ne pot ucide pe toți”).
Evenimentul a avut loc într-un context în care moartea lui Kirk continuă să fie evocată în politica americană. Fondatorul Turning Point USA a fost comemorat și la convenția republicană de alegeri de la mijlocul mandatului, unde organizația a prezentat o altă statuie, din bronz, care îl înfățișează tot cu un microfon în mână.
Dosarul uciderii lui Charlie Kirk
Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie 2025, în timpul unei apariții publice la Utah Valley University. Autoritățile îl acuză pe Tyler Robinson în acest dosar. Acesta a pledat nevinovat la acuzația de omor calificat și la celelalte capete de acuzare, iar procurorii au anunțat că vor solicita pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat. Un proces urmează să stabilească răspunderea penală.
Donald Trump, care a participat la mai multe ceremonii de comemorare dedicate lui Kirk, l-a prezentat pe activist drept o voce importantă a mișcării conservatoare americane. Moartea acestuia a generat reacții și omagii din partea unor politicieni republicani, dar și dezbateri mai ample despre violența politică în Statele Unite.