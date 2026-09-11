Statuie Charlie Kirk, dezvelită în Times Square la un an de la moartea activistului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 sept. 2026, 12:00

O statuie în mărime naturală dedicată activistului conservator Charlie Kirk a fost dezvelită în Times Square, New York, la un an de la uciderea sa. La eveniment au participat sute de persoane, care au scandat mesaje de susținere și au adus un omagiu fondatorului organizației Turning Point USA.

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