Bulgaria pregătește două noi poduri peste Dunăre. Oficialii bulgari așteaptă formarea unui guvern stabil în România

Bulgaria va începe negocierile pentru construirea a încă două poduri peste Dunăre după formarea unui guvern stabil în România, a anunțat ministrul bulgar al Transporturilor, Gheorhi Peev.
Bulgaria intenționează să înceapă negocierile pentru construirea a încă două poduri peste Dunăre imediat ce România va avea un guvern stabil. Anunțul a fost făcut de ministrul bulgar al Transporturilor, Gheorhi Peev, în timpul unei audieri în comisia parlamentară de resort. Oficialul a prezentat conectivitatea transportului pe direcția nord-sud drept unul dintre principalele deficite cu care se confruntă Bulgaria. Eforturile autorităților sunt concentrate în prezent asupra zonei Kresna și a infrastructurii de la granița de nord.
„Purtăm discuții intense cu comisarul european pentru transporturi, care a promis că va veni în Bulgaria. În momentul în care va exista un guvern stabil în România, vom începe negocierile pentru încă două poduri”, a declarat Gheorhi Peev.
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Ministrul a vorbit și despre viitoarea renovare a Podului Asparuh din Varna. Până acum nu au avut loc discuții cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice pentru stabilirea unor rute alternative, însă o întâlnire pe această temă urmează să fie organizată, scrie presa bulgară.
Proiectele feroviare și riscul pierderii banilor europeni
Construcția căilor ferate rămâne cea mai costisitoare componentă a sectorului, iar folosirea adecvată a fondurilor europene este esențială pentru evitarea pierderii finanțărilor. Ministerul Transporturilor și-a prioritizat proiectele în funcție de siguranță și conectivitate.
Printre investițiile aflate în dificultate se numără tunelul Elin Pelin–Kosteneț. Executivul bulgar lucrează cu reprezentanții Comisiei Europene pentru separarea acestui proiect de celelalte investiții, în încercarea de a salva fondurile alocate.
Gheorhi Peev consideră că principala problemă a fost lipsa unei planificări pe termen lung.
„Am lucrat pentru a preveni lansarea unui alt proiect care duce lipsă de finanțare. Toate guvernele au făcut ceea ce au considerat oportun. Ceea ce considerăm a fi un deficit este lipsa planificării pe termen lung. Predictibilitatea și stabilirea unor obiective naționale duc la rezultate bune atunci când sunt urmărite cu consecvență”, a afirmat ministrul.
Printr-un ordin al prim-ministrului Radev a fost creat și un grup de lucru interministerial. Din acesta fac parte experți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice și ai Ministerului Mediului și Apelor. Grupul a identificat deja amplasamentele strategice, inclusiv Coridorul VIII, iar programul ar urma să fie prezentat oficial în curând.
Sistem național de control rutier, până la sfârșitul anului 2027
În timpul audierii a fost discutată și reforma managementului traficului, anunțată pe 9 septembrie. Proiectul include terminale de taxare, o rețea de senzori și un Centru Național Operativ.
Ministrul a propus organizarea unei reuniuni separate a comisiei pentru analizarea reformei. Sistemul Național Unic de Control Rutier trebuie implementat până la sfârșitul anului 2027.
Autoritățile pregătesc și o nouă versiune a hărții bazelor autorizate pentru atracțiile acvatice de pe coasta Mării Negre. Inspecțiile desfășurate în această vară au identificat puține încălcări, iar structurile Administrației Maritime din Burgas și Varna dispun de suficientă capacitate de control.
„Li s-a explicat oamenilor că este cel mai bine să utilizeze baze autorizate. Cele două incidente grave care au avut loc în această vară sunt o consecință a neutilizării acestui serviciu. Va exista o versiune și mai adecvată a acestei hărți pentru sezonul următor”, a spus Peev.
Conduceri temporare la întreprinderile de stat
Întreprinderile de stat aflate în subordinea Ministerului Transporturilor sunt conduse în prezent de echipe temporare. Conducerile permanente vor fi alese prin concursuri transparente, în termenul legal de șase luni.
Referindu-se la procedurile de la Întreprinderea de Stat „Infrastructură Portuară”, Gheorhi Peev a precizat că stabilește politicile instituției, fără să intervină direct în atribuirea contractelor publice.
Ministrul a oferit asigurări și în privința locomotivelor achiziționate prin Planul de Redresare și Reziliență. Potrivit contractelor, întreținerea și remedierea defecțiunilor revin integral producătorului, iar interesele statului sunt protejate.