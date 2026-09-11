Bulgaria pregătește două noi poduri peste Dunăre. Oficialii bulgari așteaptă formarea unui guvern stabil în România

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 sept. 2026, 09:50

Bulgaria va începe negocierile pentru construirea a încă două poduri peste Dunăre după formarea unui guvern stabil în România, a anunțat ministrul bulgar al Transporturilor, Gheorhi Peev.

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