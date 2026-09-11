Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Nicușor Dan anunță premierul săptămâna viitoare. Negocierile pentru formarea Guvernului continuă
Negocierile pentru Guvern continuă. Partidele nu se înțeleg deloc. Foto/Inquam
Publicat11 sept. 2026, 09:34
SursăRealitatea PLUS
Negocierile pentru formarea viitorului Guvern continuă, iar președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe săptămâna viitoare nominalizarea pentru funcția de premier. Partidele parlamentare încearcă în această perioadă să ajungă la o formulă de guvernare care să poată obține susținerea necesară în Parlament.
Citește și
- 13:12Grindeanu, atac devastator la Bolojan: „Îl văd agitat în ultimele zile”
- 12:54Claudiu Târziu: „România nu poate urma modelul politic al Germaniei și al partidului AfD. Sunt realități total diferite”
- 12:16Gabriel Oprea, la 25 de ani de la 11 septembrie: Parteneriatul Strategic România–SUA rămâne un pilon fundamental al securității României
- 12:11Petrișor Peiu avertizează: „E cea mai gravă criză economică de când suntem în UE”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News