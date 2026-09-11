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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan anunță premierul săptămâna viitoare. Negocierile pentru formarea Guvernului continuă

Negocierile pentru Guvern continuă. Partidele nu se înțeleg deloc. Foto/Inquam

Negocierile pentru Guvern continuă. Partidele nu se înțeleg deloc. Foto/Inquam

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 sept. 2026, 09:34
SursăRealitatea PLUS

Negocierile pentru formarea viitorului Guvern continuă, iar președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe săptămâna viitoare nominalizarea pentru funcția de premier. Partidele parlamentare încearcă în această perioadă să ajungă la o formulă de guvernare care să poată obține susținerea necesară în Parlament.

Cabinetul președintelui este în așteptarea unei propuneri oficiale de premier, la aproape două săptămâni de la reluarea activității parlamentare. În culise, partidele politice poartă discuții aprinse pentru consolidarea unei majorități parlamentare stabile care să susțină viitorul Executiv.

Numele vehiculate pentru Palatul Victoria

Scurgerile de informații din cadrul negocierilor indică o listă scurtă de posibile propuneri pentru funcția de prim-ministru. Printre variantele discutate se numără Siegfried Mureșan, sprijinit de o alianță de centru-dreapta, alături de nume precum Luca Niculescu sau Sorin Grindeanu. În paralel, în cadrul PNL au mai fost vehiculate opțiuni precum Florin Cîțu sau Lucian Bode.

Linii roșii și condiții de negociere

Punctele de vedere diametral opuse ale formațiunilor politice complică atingerea unui consens:

PNL și USR refuză categoric participarea la un Guvern din care să facă parte Partidul Social Democrat (PSD).

UDMR a transmis un semnal clar că nu va vota o formulă guvernamentală care include partidul AUR sau alte grupuri parlamentare extremiste/independente de talie mică.

Tensionarea majorității. În ciuda dialogului, reprezentanții PSD încearcă la rândul lor să coopteze grupuri mici și au avut deja multiple convorbiri telefonice cu conducerea UDMR pentru a explora o posibilă susținere.

Decizia finală, săptămâna viitoare

În ciuda eforturilor diplomatice, negocierile interpartid nu au reușit până în prezent să contureze o majoritate matematică de necontestat în Parlament. O decizie finală privind numele premierului desemnat și formula guvernamentală ce va fi trimisă spre votul de încredere al parlamentarilor urmează să fie anunțată oficial în cursul săptămânii viitoare.

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