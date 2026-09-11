Nicușor Dan anunță premierul săptămâna viitoare. Negocierile pentru formarea Guvernului continuă

Publicat 11 sept. 2026, 09:34 Sursă Realitatea PLUS

Negocierile pentru formarea viitorului Guvern continuă, iar președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe săptămâna viitoare nominalizarea pentru funcția de premier. Partidele parlamentare încearcă în această perioadă să ajungă la o formulă de guvernare care să poată obține susținerea necesară în Parlament.

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