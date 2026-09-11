Ministrul Sănătății cere instalarea rapidă a unui nou guvern: „Avem nevoie de rectificare bugetară”

Publicat 11 sept. 2026, 08:47 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a transmis că România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline pentru a face o rectificare bugetară. Acesta a transmis că serviciile de ambulanță județene și unitățile de primiri urgențe nu au acoperite toate cheltuielile până la finalul lunii.

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