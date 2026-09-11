Kelemen Hunor neagă că UDMR blochează noul Guvern. Ce spune despre Luca Niculescu

Publicat 11 sept. 2026, 08:13 Actualizat 11 sept. 2026, 08:45 Sursă Realitatea PLUS

Nu UDMR blochează formarea unui Guvern cu drepturi depline! Este mesajul lui Kelemen Hunor, care susține că nu a respins varianta Luca Niculescu și nici nu i-a cerut președintelui să numească un premier cu carnet de partid. Potrivit unor surse, liderul UDMR ar fi vorbit ieri de trei ori la telefon cu Sorin Grindeanu despre o eventuală majoritate pentru viitorul executiv. Pe de altă parte, PNL exclude complet să voteze un Guvern din care să facă parte și PSD, chiar dacă ar fi condus de un premier tehnocrat.

Distribuie articolul