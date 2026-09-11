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Politica· 1 min citire

Kelemen Hunor neagă că UDMR blochează noul Guvern. Ce spune despre Luca Niculescu

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Scris deRealitatea.NET
Publicat11 sept. 2026, 08:13
Actualizat11 sept. 2026, 08:45
SursăRealitatea PLUS

Nu UDMR blochează formarea unui Guvern cu drepturi depline! Este mesajul lui Kelemen Hunor, care susține că nu a respins varianta Luca Niculescu și nici nu i-a cerut președintelui să numească un premier cu carnet de partid. Potrivit unor surse, liderul UDMR ar fi vorbit ieri de trei ori la telefon cu Sorin Grindeanu despre o eventuală majoritate pentru viitorul executiv. Pe de altă parte, PNL exclude complet să voteze un Guvern din care să facă parte și PSD, chiar dacă ar fi condus de un premier tehnocrat.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a respins ca fiind complet false informațiile apărute în presă potrivit cărora i-ar fi refuzat funcția de premier lui Luca Niculescu.

"Am văzut știri date pe surse despre faptul că eu l-aș fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, ceea ce este complet fals", a scris liderul UDMR în postarea pe Facebook.

El a precizat că este vorba despre dezinformări și că UDMR ar putea vota un viitor guvern majoritar, dar cu condiția de a nu vota alături de SOS, AUR sau alte grupuri mici din Parlament.

De asemenea, Kelemen Hunor a negat că s-ar fi certat cu liderul PSD, Sorin Grindeanu. Surse citate de Realitatea PLUS indică faptul că ar fi existat trei convorbiri telefonice între cei doi pe tema unei viitoare majorități.

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