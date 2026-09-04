Cum va fi vremea în România până la începutul lui octombrie. ANM anunță temperaturi peste normal în mai multe regiuni

ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor fi, în general, normale pentru începutul toamnei, dar vestul și sud-vestul țării vor avea mai multe perioade mai calde decât în mod obișnuit.
Temperaturile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă în următoarele patru săptămâni, însă mai multe regiuni ale României vor avea episoade ușor mai calde. Cele mai frecvente abateri sunt estimate în vestul și sud-vestul țării, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie.
Prognoza pentru perioada 7 septembrie - 5 octombrie 2026 este realizată pe baza estimărilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată, ECMWF. ANM precizează că acest tip de prognoză indică abaterile medii săptămânale ale temperaturilor și precipitațiilor și nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată.
Tendința pentru începutul toamnei continuă astfel seria prognozelor care indică perioade mai calde în special în vestul țării. La începutul lunii, ANM anunța temperaturi peste normal în primele săptămâni din septembrie.
Cum va fi vremea între 7 și 14 septembrie?
Potrivit ANM, în săptămâna 7-14 septembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice și sud-vestice și local în centrul țării. În restul României, valorile termice vor fi, în general, apropiate de normal.
Cantitățile de precipitații sunt estimate de meteorologi să se situeze în jurul valorilor normale în întreaga țară.
Ce temperaturi sunt prognozate între 14 și 21 septembrie?
Pentru intervalul 14-21 septembrie, ANM estimează temperaturi medii ușor peste normal în regiunile sud-vestice. În celelalte zone ale țării, regimul termic va fi apropiat de cel specific perioadei. Și în privința ploilor, prognoza indică valori apropiate de normal la nivelul întregii țări.
Unde va fi mai cald între 21 și 28 septembrie?
În săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile vor depăși ușor mediile perioadei în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, potrivit estimărilor ANM. În restul țării sunt prognozate valori apropiate de normal.
Cantitățile de precipitații vor rămâne, la rândul lor, în jurul celor obișnuite pentru această perioadă.
Cum va fi vremea la începutul lunii octombrie?
În intervalul 28 septembrie - 5 octombrie, mediile temperaturilor vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a României, potrivit ANM. Regiunile sud-vestice ar putea avea, totuși, valori ușor mai ridicate. Meteorologii estimează și cantități de precipitații apropiate de normal în întreaga țară. Per ansamblu, prognoza indică o perioadă fără abateri majore la nivel național, cu un plus de căldură mai ales în vestul și sud-vestul României.