Cum va fi vremea în România până la începutul lui octombrie. ANM anunță temperaturi peste normal în mai multe regiuni

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 sept. 2026, 08:53

ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor fi, în general, normale pentru începutul toamnei, dar vestul și sud-vestul țării vor avea mai multe perioade mai calde decât în mod obișnuit.

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