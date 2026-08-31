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Vremea· 2 min citire
Vremea extremă mătură nordul Italiei. Haos pe străzi
Furtună în Italia
Publicat31 aug. 2026, 18:47
SursăRealitatea PLUS
Un nou val de vreme extremă a provocat haos în nordul Italiei. Ploile torențiale, grindina și vântul în rafale au transformat străzile orașelor în șuvoaie de apă și nămol. Autoritățile locale au emis mai multe coduri roșii și portocalii de fenomene meteo periculoase și au mobilizat sute de pompieri pentru a ajuta oamenii.
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