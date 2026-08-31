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Vremea extremă mătură nordul Italiei. Haos pe străzi

Furtună în Italia

Furtună în Italia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 18:47
SursăRealitatea PLUS

Un nou val de vreme extremă a provocat haos în nordul Italiei. Ploile torențiale, grindina și vântul în rafale au transformat străzile orașelor în șuvoaie de apă și nămol. Autoritățile locale au emis mai multe coduri roșii și portocalii de fenomene meteo periculoase și au mobilizat sute de pompieri pentru a ajuta oamenii.

Furtuni devastatoare în Italia

În zona Cremona o tornadă a deteriorat o turlă a unei catedrale și a smuls acoperișul Turnului Civic. De asemenea, mai multe case și mașini au fost distruse la Fiera. Furtuna violentă a trimis peste de oameni la urgențe. Toți au suferit răni ușoare, majoritatea prin căzături sau în timp ce se adăposteau de grindină.

„Un sfert de oră, ceva nemaivăzut până acum, adică a înceăut să plouă apoi să fie și gridină iar copacii zburau. Turlele bisericii au căzut, o turlă lipsește. O mulțime de mașini distruse și copaci căzuți, chiar și copacii seculariau căzuti.

N-am mai văzut niciodată așa ceva și am 73 de ani, nu am văzut așa ceva.”, zic oamenii.

O furtună violentă cu grindină a acoperit Lido di Venezia în alb, transformând plajele într-un peisaj aproape suprarealist.

În doar câteva minute, grindina a acoperit tot nisipul.

Ploi torențiale și rafale violente de vânt au lovit și centrul Veneției. Turiștii au fost obligați să fugă din celebra piață în timp ce valurile puternice măturau laguna.

Nici Elveția nu a scăpat de intemperii. Imaginile din Zürich arată pagubele uriașe provocate de o furtună violentă. Orașul elvețian a fost grav afectat de furia naturii. Autoritățile au raportat vijelii, grindină de mari dimensiuni și precipitații abundente.

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