Vremea extremă mătură nordul Italiei. Haos pe străzi

Publicat 31 aug. 2026, 18:47 Sursă Realitatea PLUS

Un nou val de vreme extremă a provocat haos în nordul Italiei. Ploile torențiale, grindina și vântul în rafale au transformat străzile orașelor în șuvoaie de apă și nămol. Autoritățile locale au emis mai multe coduri roșii și portocalii de fenomene meteo periculoase și au mobilizat sute de pompieri pentru a ajuta oamenii.

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