Colosseumul din Roma devine „zonă roșie”. Măsuri speciale de securitate din cauza furturilor și agresiunilor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 aug. 2026, 16:41

Zona din jurul Colosseumului și a Forului Imperial din Roma a fost desemnată „zonă roșie”, iar autoritățile italiene vor intensifica măsurile de securitate până pe 24 decembrie. În acest interval, poliția va efectua controale sporite pentru combaterea furturilor, a escrocheriilor și a traficului de droguri.

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