Colosseumul din Roma devine „zonă roșie”. Măsuri speciale de securitate din cauza furturilor și agresiunilor

Zona din jurul Colosseumului și a Forului Imperial din Roma a fost desemnată „zonă roșie”, iar autoritățile italiene vor intensifica măsurile de securitate până pe 24 decembrie. În acest interval, poliția va efectua controale sporite pentru combaterea furturilor, a escrocheriilor și a traficului de droguri.
Măsuri speciale de securitate în zona Colosseumului
Autoritățile din Roma au decis instituirea unor măsuri speciale de securitate în jurul Colosseumului și al Forului Imperial, după desemnarea zonei drept „zonă roșie”. Potrivit prefecturii capitalei italiene, măsura va fi valabilă în următoarele patru luni, până la 24 decembrie 2026.
Decizia presupune o prezență mai numeroasă a polițiștilor în zonă și intensificarea controalelor de securitate, în special în contextul numărului mare de turiști care vizitează zilnic una dintre cele mai importante atracții ale Romei.
Potrivit informațiilor transmise de ANSA și DPA, turiștii reclamă frecvent furturi de portofele și telefoane mobile, dar și escrocherii și agresiuni în zona Colosseumului.
Care sunt principalele problemele semnalate?
În ordinul semnat de prefectul Romei, Lamberto Giannini, este subliniată persistența furturilor, precum și a unor activități asociate traficului de droguri. Potrivit prefectului, aceste fapte sunt comise în special de grupuri de tineri originari din țări din afara Uniunii Europene.
Un incident produs la 1 iulie a reprezentat, potrivit autorităților, punctul culminant al acestor probleme. În timpul unei petreceri neautorizate organizate în piața Colosseumului, un grup de aproximativ 50 de persoane a opus rezistență polițiștilor și i-a înconjurat. Doi oameni ai legii au fost răniți ușor în timpul incidentului.
Ce presupune planul de securitate al Romei?
Colosseumul și zona înconjurătoare au fost incluse, de asemenea, într-un plan de securitate pe care municipalitatea Romei îl aplică deja în alte zone ale capitalei italiene.
Prin intensificarea controalelor și suplimentarea prezenței polițienești, autoritățile urmăresc creșterea nivelului de siguranță pentru turiști și prevenirea faptelor de criminalitate în una dintre cele mai aglomerate zone turistice ale Romei.