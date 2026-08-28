Lideri din lumea întreagă transmit mesaje de condoleanțe norvegienilor după decesul regelui Harald

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 13:22

Regele Harald al Norvegiei a murit vineri, la vârsta de 89 de ani, a anunțat Palatul regal, informează Reuters. Vestea a declanșat un val de mesaje de condoleanțe din partea liderilor din Europa și din restul lumii, care au salutat devotamentul fostului monarh față de țara și conaționalii săi, după peste trei decenii de domnie.

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