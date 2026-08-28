Lideri din lumea întreagă transmit mesaje de condoleanțe norvegienilor după decesul regelui Harald

Regele Harald al Norvegiei a murit vineri, la vârsta de 89 de ani, a anunțat Palatul regal, informează Reuters. Vestea a declanșat un val de mesaje de condoleanțe din partea liderilor din Europa și din restul lumii, care au salutat devotamentul fostului monarh față de țara și conaționalii săi, după peste trei decenii de domnie.
Președintele Nicușor Dan, printre liderii care au transmis condoleanțe
Președintele Nicușor Dan a transmis, vineri, un mesaj de condoleanțe pentru Familia Regală a Norvegiei. „Am aflat cu profundă durere vestea că Majestatea Sa, Regele Harald al Norvegiei, a murit azi. Transmit condoleanțele mele sincere și din partea poporului român Majestății Sale, Regina Sonja, întregii familii regale și poporului norvegian și le împărtășim durerea”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.
Reacții din partea liderilor europeni și mondiali
Printre cei care au transmis mesaje de condoleanțe se numără premierul Norvegiei, Jonas Gahr Store, care a vorbit despre o „națiune în doliu”, regele Suediei, Carl al XVI-lea Gustaf, regele britanic Charles al III-lea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele francez Emmanuel Macron, președintele Finlandei, Alexander Stubb, regele Frederic al X-lea și regina Mary ai Danemarcei, familia regală a Olandei, premierul suedez Ulf Kristersson, precum și președintele israelian Isaac Herzog.
În mesajele lor, liderii au evocat în mod repetat devotamentul regelui Harald față de poporul norvegian de-a lungul celor peste 35 de ani de domnie, capacitatea sa de a uni națiunea în momente de bucurie și de dificultate, precum și rolul său de „adevărat european”, așa cum l-a descris Ursula von der Leyen, și de prieten constant al NATO, potrivit lui Mark Rutte.
Circumstanțele decesului
Harald, cel mai în vârstă șef de stat din Europa, fusese spitalizat pe 17 august, fiind tratat pentru o infecție bacteriană în sânge. Curtea regală anunțase joi că starea sa de sănătate s-a deteriorat, situația fiind descrisă drept „foarte gravă”, motiv pentru care prințul moștenitor Haakon și regina Sonja își anulaseră toate evenimentele planificate.
După anunțul decesului, Palatul regal a arborat drapelul în bernă. Regele Harald era considerat, potrivit Reuters, un reformator al monarhiei norvegiene.