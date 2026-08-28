Inundații în Nepal: bilanțul victimelor a ajuns la 469 de morți, sute de persoane rămân dispărute

Bilanțul inundațiilor devastatoare care au lovit nordul Nepalului a ajuns, potrivit celor mai recente date centralizate pe 28 august 2026, la 469 de morți confirmați, în timp ce operațiunile de căutare se extind în aval pe cursurile râurilor afectate, iar sute de persoane rămân în continuare de negăsit.
Potrivit autorităților nepaleze, citate de The Kathmandu Post, printre persoanele dispărute se numără 667 de turiști și călători, dintre care 127 de cetățeni nepalezi. Bilanțul este așteptat să crească pe măsură ce echipele de salvare avansează în zonele greu accesibile, unde comunicațiile și infrastructura au fost grav afectate.
Zonele cele mai afectate
Cele mai grave pagube au fost înregistrate în districtul Rasuwa și în zonele învecinate din nordul țării, de-a lungul râurilor Bhotekoshi și Trishuli. Efectele dezastrului s-au resimțit puternic și în districtele Nuwakot și Dhading, unde numeroase comunități au rămas izolate după distrugerea locuințelor, a podurilor, a drumurilor și a unor proiecte hidroenergetice.
Ce a provocat viitura devastatoare
Autoritățile americane pentru studii geologice (USGS) au atribuit inundațiile unui colaps de ghețar, produs pe fondul topirii accelerate a gheții cauzate de temperaturile ridicate din regiune. Evenimentul fusese raportat inițial ca un cutremur de magnitudine 4,4, însă analizele ulterioare au arătat că sursa reală a fost o rupere masivă de gheață montană, care a generat o viitură puternică pe cursurile de apă din zonă.
Expertul climatic Arun Bhakta Shrestha a declarat că fenomenul poate fi pus, direct sau indirect, pe seama încălzirii globale, un factor tot mai des invocat în cazul evenimentelor extreme din regiunea Himalayei.
Zeci de cetățeni străini, printre persoanele dispărute
Dezastrul a afectat și un număr important de turiști străini aflați în zonă. Potrivit Autorității de Turism din Nepal, printre persoanele nelocalizate se numără 65 de cetățeni americani, 178 din India, 35 din Australia, 33 din Marea Britanie și 25 din Canada. Alte persoane dispărute provin din Coreea de Sud, Rusia, Italia, Bulgaria și Elveția. Până acum au fost salvați 31 de cetățeni străini, în timp ce naționalitatea altor 18 persoane recuperate nu a fost încă confirmată.
Pe partea tibetană a frontierei, unde inundațiile au afectat aproximativ 260 de cetățeni străini aflați în zonă, autoritățile chineze au raportat trei decese și două persoane salvate.
Operațiunile de căutare și salvare
Armata Nepaleză, Poliția Nepaleză și Forța Armată de Poliție au fost mobilizate în operațiuni de căutare susținute cu sprijin de elicoptere, pentru a ajunge în zonele izolate și a verifica malurile râurilor afectate. Autoritățile de la Kathmandu au precizat că au refuzat sprijinul echipelor internaționale de salvare, motivând că propriile structuri de securitate pot gestiona operațiunile.
Cauza exactă a fenomenului rămâne, potrivit autorităților nepaleze, în continuare sub investigație, iar bilanțul victimelor și al persoanelor dispărute urmează să fie actualizat pe măsură ce operațiunile de căutare avansează.