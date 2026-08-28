Inundații în Nepal: bilanțul victimelor a ajuns la 469 de morți, sute de persoane rămân dispărute

Publicat 28 aug. 2026, 09:13 Actualizat 28 aug. 2026, 09:14

Bilanțul inundațiilor devastatoare care au lovit nordul Nepalului a ajuns, potrivit celor mai recente date centralizate pe 28 august 2026, la 469 de morți confirmați, în timp ce operațiunile de căutare se extind în aval pe cursurile râurilor afectate, iar sute de persoane rămân în continuare de negăsit.

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