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Zelenski, după trilaterala de la Chișinău: ”Ucraina este pregătită să contribuie la dezvoltarea capacităților de apărare ale României și R. Moldova”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 20:54

Ucraina este pregătită să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale României și Republicii Moldova, a declarat joi, la Chișinău, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele României, Nicușor Dan.

”Le suntem foarte recunoscători vecinilor noștri”

”Ucraina este pregătită să contribuie la dezvoltarea capacităților de apărare ale vecinilor noștri, România și Republica Moldova. Ne dorim să continuăm să întreprindem pași comuni pentru a obține rezultate și mai bune în această direcție”, a spus președintele ucrainean în cadrul unei conferințe de presă, cu ocazia marcării a 35 de ani de independență a Republicii Moldova.

Liderul de la Kiev a ținut să precizeze faptul că ”de fiecare dată ne vom coordona eforturile și în ceea ce privește integrarea europeană. Este foarte important, deoarece avem același obiectiv”.

”Scopul nostru este de a obține calitatea de membru al Uniunii Europene și le suntem foarte recunoscători vecinilor noștri pentru faptul că ne acordă tot sprijinul în relația noastră cu Uniunea Europeană, la nivel de instituții europene, și categoric ne vom regăsi împreună în Uniunea Europeană”, a mai spus acesta.

Totodată, Volodimir Zelenski a menționat că este ”foarte important ca toți să film împreună, exact așa cum suntem astăzi: Ucraina, Republica Moldova și România”.

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