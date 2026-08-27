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Extern· 1 min citire
Zelenski, după trilaterala de la Chișinău: ”Ucraina este pregătită să contribuie la dezvoltarea capacităților de apărare ale României și R. Moldova”
FOTO: Arhivă
Ucraina este pregătită să sprijine consolidarea capacităților de apărare ale României și Republicii Moldova, a declarat joi, la Chișinău, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele României, Nicușor Dan.
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