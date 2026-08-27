Ratko Mladic a murit în detenția de la Haga. Fostul general condamnat pentru genocid avea 84 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 16:15

Ratko Mladic, fostul general al forțelor sârbe din Bosnia și una dintre principalele figuri militare ale războiului bosniac, a murit la vârsta de 84 de ani în unitatea de detenție din Scheveningen. Decesul a fost confirmat de familia sa, după o perioadă în care starea sa de sănătate se agravase puternic.

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