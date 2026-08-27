Ratko Mladic a murit în detenția de la Haga. Fostul general condamnat pentru genocid avea 84 de ani

Ratko Mladic, fostul general al forțelor sârbe din Bosnia și una dintre principalele figuri militare ale războiului bosniac, a murit la vârsta de 84 de ani în unitatea de detenție din Scheveningen. Decesul a fost confirmat de familia sa, după o perioadă în care starea sa de sănătate se agravase puternic.
Decesul lui Ratko Mladic a fost confirmat de familie
Ratko Mladic a murit în unitatea de detenție a Mecanismului Rezidual Internațional pentru Tribunale Penale din Scheveningen, potrivit informațiilor transmise de Euronews Serbia.
Familia fostului general a confirmat vestea morții sale. Mladic se confrunta cu probleme grave de sănătate, iar în ultima perioadă starea sa devenise tot mai dificilă.
Fostul general a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale. Problemele medicale au apărut pe fondul unei stări de sănătate care era deja foarte gravă, iar ulterior aceasta s-a deteriorat și mai mult.
Familia lui Mladic, alături de medicii care au urmărit situația sa medicală, a avertizat în repetate rânduri asupra stării sale. În mai multe rânduri au fost formulate cereri pentru eliberarea sa din detenție, astfel încât acesta să poată beneficia de tratament medical suplimentar.
Solicitările nu au fost aprobate de autoritățile de la Haga, iar Ratko Mladic a rămas în unitatea de detenție în care își executa pedeapsa.
Data și locul înmormântării fostului general nu au fost anunțate deocamdată. Potrivit Euronews, informațiile referitoare la funeralii urmează să fie comunicate ulterior.
Cererea de eliberare fusese reluată chiar înainte de moarte
Situația medicală a lui Ratko Mladic fusese readusă în atenția publică la începutul săptămânii, când ministrul sârb al justiției, Nenad Vujic, reiterase solicitarea ca fostul general să fie eliberat.
Ministrul ceruse ca Mladic să poată reveni în Serbia pentru a primi tratament medical. În argumentația sa, oficialul sârb făcuse referire la gravitatea stării în care se afla fostul general.
Nenad Vujic avertizase că decesul lui Mladic „poate surveni în orice moment”. Declarația fusese făcută în contextul demersurilor pentru transferul acestuia în Serbia, unde familia solicita să primească îngrijiri medicale suplimentare.
Solicitările privind eliberarea sa nu erau însă o noutate. Familia și medicii au cerut în mod repetat ca Mladic să părăsească detenția de la Haga pentru a beneficia de tratament, însă aceste demersuri au fost respinse.
Condamnarea la închisoare pe viață
Ratko Mladic a fost condamnat în 2017 de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie la închisoare pe viață.
Instanța l-a găsit vinovat de genocid, crime de război și crime împotriva umanității comise în timpul războiului din Bosnia. Conflictul desfășurat între 1992 și 1995 a provocat aproape 100.000 de morți.
Verdictul pronunțat în 2017 nu a rămas definitiv la acel moment. Cazul a ajuns în apel, iar condamnarea la închisoare pe viață a fost confirmată în 2021.
Mladic și-a executat pedeapsa într-o unitate de detenție a Națiunilor Unite din Haga, în Olanda. Acolo s-a aflat până la moartea sa, la vârsta de 84 de ani.
Masacrul de la Srebrenica, printre crimele pentru care a fost condamnat
Una dintre cele mai grave crime asociate cazului lui Ratko Mladic este masacrul de la Srebrenica, produs în iulie 1995 în regiunea aflată în estul Bosniei.
Aproximativ 8.000 de bărbați și adolescenți bosniaci au fost uciși în timpul masacrului. Crimele de la Srebrenica au fost incluse în dosarul pentru care fostul general al forțelor sârbe din Bosnia a fost judecat și condamnat la Haga.
Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie a analizat rolul lui Mladic în crimele comise în timpul războiului din Bosnia, iar condamnarea pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității a fost menținută ulterior în apel.
Mladic a fost prins după 16 ani de fugă
Ratko Mladic a rămas în libertate timp de 16 ani după ce a devenit unul dintre cei mai căutați suspecți ai Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie.
Fostul general a fost arestat în Serbia în 2011, după perioada îndelungată în care s-a aflat în fugă. Capturarea sa a deschis drumul transferului la Haga și al procesului în urma căruia avea să primească pedeapsa cu închisoarea pe viață.
După arestare, Mladic a ajuns în detenția Națiunilor Unite de la Haga, unde a rămas până la sfârșitul vieții. În anii de detenție, starea sa de sănătate a devenit tot mai fragilă, iar problemele medicale au determinat în mod repetat solicitări pentru schimbarea regimului de detenție și pentru tratament în Serbia.
Familiile victimelor s-au opus eliberării
Apelurile pentru eliberarea lui Ratko Mladic pe motive medicale au fost primite cu opoziție de asociațiile mamelor din Srebrenica.
Reprezentantele familiilor victimelor au denunțat solicitările repetate de eliberare și le-au calificat drept „provocări”. În același timp, acestea au transmis că eliberarea fostului general ar fi fost considerată „o mare nedreptate faţă de familiile victimelor”.
Poziția asociațiilor mamelor din Srebrenica a venit în contextul în care familia lui Mladic și autorități din Serbia au cerut ca acesta să poată primi îngrijiri medicale în țara sa.
Numele fostului general a continuat să fie glorificat în anumite medii
Deși Ratko Mladic a fost condamnat la închisoare pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, imaginea sa nu a fost privită în același mod de toate comunitățile din regiune.
Fostul general continua să fie glorificat de unii lideri politici sârbi și de sârbi din Bosnia. Atitudinea acestora a rămas în contrast cu poziția familiilor victimelor și a asociațiilor mamelor din Srebrenica, care au contestat inclusiv solicitările privind eliberarea sa din motive medicale.
Ratko Mladic a murit după 16 ani de la arestarea sa în Serbia și după ce și-a petrecut ultimii ani într-o unitate de detenție a Națiunilor Unite din Haga.