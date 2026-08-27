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Un mort și zece răniți, după ce un bărbat a intrat intenționat cu mașina într-un grup de oameni la Caen, în Franța

Sursa foto lemonde.fr

Sursa foto lemonde.fr

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 09:55

Un bărbat a intrat "intenționat" cu vehiculul său, miercuri seară, într-un grup de oameni aflați în apropierea unui bar din Caen, oraș din vestul Franței, omorând o persoană și rănind alte zece, potrivit unor surse citate de agenția France Presse (AFP). Șoferul a fugit de la locul faptei și a fost arestat ulterior, la aproximativ 20 de kilometri distanță.

Bilanțul incidentului: un mort și șapte răniți în stare critică

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 22:15, în spațiul public din fața gării din Caen. "O mașină a intrat intenționat în pietonii care se aflau pe spațiul public în fața gării", a declarat prefectul departamentului Calvados, David Clavière, care s-a deplasat la fața locului.

Potrivit acestuia, bilanțul este unul grav: o persoană a murit, șapte se află în stare critică, iar alte trei au suferit răni ușoare. "Bilanțul este grav, deoarece avem un decedat, șapte persoane în stare critică și trei persoane cu răni ușoare", a precizat prefectul.

Incidentul, precedat de o bătaie, potrivit unei surse din poliție

O sursă din cadrul poliției, citată de AFP, a declarat că evenimentele s-au petrecut după ce, în zonă, avusese loc o bătaie. Nu a fost precizat, deocamdată, dacă acest episod anterior a avut vreo legătură directă cu decizia șoferului de a intra cu mașina în grupul de pietoni.

Șoferul, arestat la Ouistreham, la 20 de kilometri de locul faptei

După incident, șoferul a fugit de la fața locului. Acesta a fost ulterior arestat în localitatea Ouistreham, aflată la aproximativ 20 de kilometri de Caen, potrivit aceleiași surse din poliție.

Procurorul adjunct din Caen a precizat că presupusul autor are 26 de ani.

Ce se știe despre suspect

Potrivit prefectului David Clavière, suspectul este "născut în Rusia" și "nu este cunoscut de serviciile de informații", dar figurează în evidențele poliției "doar pentru infracțiuni rutiere". Oficialul a precizat că a fost deschisă o anchetă și că investigatorii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, pentru a stabili exact circumstanțele în care s-a produs incidentul.

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