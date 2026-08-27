Un mort și zece răniți, după ce un bărbat a intrat intenționat cu mașina într-un grup de oameni la Caen, în Franța

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 09:55

Un bărbat a intrat "intenționat" cu vehiculul său, miercuri seară, într-un grup de oameni aflați în apropierea unui bar din Caen, oraș din vestul Franței, omorând o persoană și rănind alte zece, potrivit unor surse citate de agenția France Presse (AFP). Șoferul a fugit de la locul faptei și a fost arestat ulterior, la aproximativ 20 de kilometri distanță.

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