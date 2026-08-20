Horoscopul finalului de vară: trei zodii au parte de noroc, reușite și noi începuturi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 11:25

Mai sunt doar câteva zile până la finalul verii, iar trecerea spre toamnă aduce, pentru mulți nativi, schimbări și noi perspective. Dacă unele zodii se pot confrunta cu provocări sau decizii dificile, Taurii, Balanțele și Vărsătorii ar putea avea parte de reușite, întâlniri importante și oportunități neașteptate.

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