Alexandru Rogobete avertizează asupra reformelor din Sănătate: „Nu se pot face abrupt și nici cu barda” - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 10:52

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că schimbările din sistemul medical trebuie aplicate treptat și cu atenție. El avertizează că măsurile introduse brusc, fără dialog și fără o analiză a problemelor existente, riscă să destabilizeze întregul sistem. În opinia sa, reformele trebuie construite pornind de la realitatea din spitale și din celelalte componente ale serviciilor medicale.

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