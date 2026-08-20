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Sanatate· 2 min citire
Alexandru Rogobete avertizează asupra reformelor din Sănătate: „Nu se pot face abrupt și nici cu barda” - VIDEO
Alexandru Rogobete
Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că schimbările din sistemul medical trebuie aplicate treptat și cu atenție. El avertizează că măsurile introduse brusc, fără dialog și fără o analiză a problemelor existente, riscă să destabilizeze întregul sistem. În opinia sa, reformele trebuie construite pornind de la realitatea din spitale și din celelalte componente ale serviciilor medicale.
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