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Sanatate· 2 min citire

Alexandru Rogobete avertizează asupra reformelor din Sănătate: „Nu se pot face abrupt și nici cu barda” - VIDEO

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 10:52

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține că schimbările din sistemul medical trebuie aplicate treptat și cu atenție. El avertizează că măsurile introduse brusc, fără dialog și fără o analiză a problemelor existente, riscă să destabilizeze întregul sistem. În opinia sa, reformele trebuie construite pornind de la realitatea din spitale și din celelalte componente ale serviciilor medicale.

„Reformele nu se pot face abrupt și nici cu barda”

Rogobete compară sistemul de sănătate cu un organism viu, asupra căruia orice schimbare produce efecte în lanț. Fostul ministru consideră că problemele actuale arată ce se poate întâmpla atunci când reformele sunt aplicate fără o etapă de pregătire și fără menținerea unui echilibru.

„Am spus că sistemul de sănătate este ca un organism viu. Reformele în sistemul de sănătate nu se pot face abrupt și nici cu barda, pentru că destabilizează sistemul. Drept dovadă ce se întâmplă acum. Eu cred că dacă stăm la masă cu echilibru, ancorați în realitate, cu problemele sistemului pe care nu le neagă nimeni și cu o gândire în care să putem construi etapizat și să dezvoltăm etapizat sistemul ăsta, eu cred că lucrurile se vor clarifica și mai mult.”

Schimbări construite prin dialog

Fostul ministru pledează pentru un proces în care deciziile să fie discutate înainte de a fi puse în practică, iar dificultățile sistemului să nu fie ignorate. Reformarea sănătății ar trebui făcută în mai multe etape, astfel încât fiecare măsură să poată fi aplicată fără să afecteze stabilitatea serviciilor medicale. Poziția sa vine în contextul dezbaterilor despre modul în care trebuie reorganizat și dezvoltat sistemul de sănătate.

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