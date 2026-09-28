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Ema Uta ar fi fost lovită de fostul iubit după despărțire. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu
Ema Uta și fostul iubit Andrei Barbu
Ema Uta ar fi fost agresată de fostul partener, după încheierea relației dintre cei doi. În urma incidentului reclamat, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile, iar cercetările continuă.
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