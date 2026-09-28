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Ema Uta ar fi fost lovită de fostul iubit după despărțire. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu

Ema Uta și fostul iubit Andrei Barbu

Ema Uta și fostul iubit Andrei Barbu

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 sept. 2026, 14:12

Ema Uta ar fi fost agresată de fostul partener, după încheierea relației dintre cei doi. În urma incidentului reclamat, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile, iar cercetările continuă.

Ema Uta ar fi fost agresată după despărțire

Ema Uta și Andrei Barbu s-ar fi despărțit după aproximativ doi ani de relație, iar la scurt timp după separare ar fi avut loc un incident în urma căruia make-up artista ar fi fost agresată, conform Cancan.ro. Femeia ar fi decis ulterior să ceară ajutorul autorităților și să facă demersurile necesare pentru a se proteja.

Polițiștii au fost sesizați prin plângere de o femeie în vârstă de 35 de ani, care a reclamat că ar fi fost agresată fizic de fostul concubin, tot în vârstă de 35 de ani. Incidentul ar fi avut loc pe 24 septembrie, în parcarea unui centru comercial din Sectorul 2. În urma evaluării riscului, polițiștii au stabilit existența unui risc iminent și au emis împotriva bărbatului un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile.

Cercetările continuă

Femeia a depus și plângere penală, iar polițiștii continuă cercetările pentru lovire sau alte violențe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Ema Uta ar fi refuzat montarea unui sistem de monitorizare electronică asupra bărbatului.

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