Ema Uta ar fi fost lovită de fostul iubit după despărțire. Poliția a emis un ordin de protecție provizoriu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 sept. 2026, 14:12

Ema Uta ar fi fost agresată de fostul partener, după încheierea relației dintre cei doi. În urma incidentului reclamat, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile, iar cercetările continuă.

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