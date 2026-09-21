Taifunul Dujuan se apropie de Japonia. 275 de zboruri anulate, iar peste 1,6 milioane de oameni au fost avertizați

Taifunul Dujuan se apropie de coasta Japoniei, provocând deja perturbări importante în transport și determinând autoritățile să emită recomandări de evacuare pentru peste 1,6 milioane de persoane. Meteorologii avertizează că sistemul tropical ar putea aduce cantități foarte mari de precipitații în regiunea Tokyo, existând inclusiv riscul unor alunecări de teren.
Taifunul Dujuan, la aproximativ 130 de kilometri de Tokyo
Luni dimineață, centrul taifunului se afla la aproximativ 130 de kilometri sud de Katsuura, în apropierea capitalei japoneze, arată AFP.
Furtuna era însoțită de rafale și vânturi care ajungeau la aproximativ 144 de kilometri pe oră. Pe măsură ce sistemul se deplasează spre nord, autoritățile japoneze se pregătesc pentru ploi abundente și posibile inundații.
Agenția Meteorologică Japoneză a avertizat că precipitațiile ar putea continua în zonele aflate deja sub alertă, odată cu înaintarea taifunului.
275 de zboruri au fost anulate
Apropierea taifunului a afectat și transportul aerian. Nu mai puțin de 275 de zboruri au fost anulate luni, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.
Perturbările ar putea continua pe măsură ce taifunul înaintează și aduce ploi puternice și vânt în regiunea Tokyo și în prefecturile din apropiere.
Pe lângă traficul aerian, vremea severă a afectat deja și infrastructura locală.
Mii de gospodării au rămas fără electricitate
Peste 9.000 de gospodării au rămas fără energie electrică în prefecturile Chiba, Saitama și Shizuoka, precum și în alte zone situate în apropierea capitalei.
Autoritățile monitorizează situația, în condițiile în care vântul puternic și precipitațiile abundente pot provoca noi întreruperi și pagube.
Până luni, o persoană a suferit răni ușoare, iar nouă locuințe au fost avariate în urma fenomenelor asociate taifunului.
Peste 1,6 milioane de persoane, îndemnate să evacueze
Autoritățile japoneze au emis recomandări de evacuare pentru peste 1,6 milioane de locuitori din Tokyo și regiunile învecinate.
În Japonia, ordinele de evacuare emise de autorități nu au caracter obligatoriu, însă acestea sunt transmise populației atunci când există riscuri importante pentru siguranță.
Recomandările vizează în special zonele expuse inundațiilor și alunecărilor de teren.
Avertizări de alunecări de teren în mai multe prefecturi
Meteorologii au emis avertizări privind riscul de alunecări de teren pentru Tokyo și prefecturile Chiba, Kanagawa și Shizuoka.
Takuya Hosomi, reprezentant al Agenției Meteorologice Japoneze, a explicat că în zonele aflate sub alertă ploile ar putea continua pe măsură ce taifunul se deplasează către nord.
Cantitățile importante de apă într-un interval scurt pot destabiliza terenurile și pot crește riscul de producere a alunecărilor, în special în zonele deja vulnerabile.
Drumuri inundate în Kamakura
Efectele vremii severe au fost vizibile și în Kamakura, oraș turistic aflat în apropierea capitalei.
Imagini distribuite pe rețelele sociale au surprins drumuri inundate în zona gării Kamakura, una dintre destinațiile cunoscute ale regiunii.
Primarul orașului, Takashi Matsuo, a avertizat populația că mai multe zone sunt afectate de inundații și le-a recomandat oamenilor să evite deplasările cu mașina în zonele inundate.