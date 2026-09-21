Taifunul Dujuan se apropie de Japonia. 275 de zboruri anulate, iar peste 1,6 milioane de oameni au fost avertizați

Publicat 21 sept. 2026, 15:31 Actualizat 21 sept. 2026, 15:37

Taifunul Dujuan se apropie de coasta Japoniei, provocând deja perturbări importante în transport și determinând autoritățile să emită recomandări de evacuare pentru peste 1,6 milioane de persoane. Meteorologii avertizează că sistemul tropical ar putea aduce cantități foarte mari de precipitații în regiunea Tokyo, existând inclusiv riscul unor alunecări de teren.

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