Lacul uriaș care crește continuu de două decenii. Fenomen spectaculos în România

Publicat 8 sept. 2026, 11:56 Sursă Realitatea PLUS

Un fenomen spectaculos are loc în județul Hunedoara. Lacul din Teliucul Inferior, crește continuu de peste douăzeci de ani. Procesul neobișnuit a început la mijlocul anilor 2000, după închiderea definitivă a exploatării de minereu de fier din zonă.

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