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Lacul uriaș care crește continuu de două decenii. Fenomen spectaculos în România

Lacul Teliuc

Lacul Teliuc

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat8 sept. 2026, 11:56
SursăRealitatea PLUS

Un fenomen spectaculos are loc în județul Hunedoara. Lacul din Teliucul Inferior, crește continuu de peste douăzeci de ani. Procesul neobișnuit a început la mijlocul anilor 2000, după închiderea definitivă a exploatării de minereu de fier din zonă.

Odată ce pânza freatică și izvoarele subterane nu au mai fost evacuate prin pompare, apa a început să umple treptat fosta carieră minieră adâncă de peste o sută de metri.

Fenomen uimitor în Hunedoara. Cum s-a format lacul Teliuc?

În ultimii douăzeci de ani, nivelul apei a crescut neîncetat, înghițind treptat vechile clădiri și utilaje abandonate de pe margine.

Așa s-a format un lac spectaculos cu o suprafață de peste zece hectare, pe care autoritățile locale își propun acum să îl transforme într-o atracție turistică și de agrement.

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