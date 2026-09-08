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Mediu· 1 min citire
Lacul uriaș care crește continuu de două decenii. Fenomen spectaculos în România
Lacul Teliuc
Publicat8 sept. 2026, 11:56
SursăRealitatea PLUS
Un fenomen spectaculos are loc în județul Hunedoara. Lacul din Teliucul Inferior, crește continuu de peste douăzeci de ani. Procesul neobișnuit a început la mijlocul anilor 2000, după închiderea definitivă a exploatării de minereu de fier din zonă.
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