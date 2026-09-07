Avalanșă devastatoare în Rusia: 11 alpiniști morți, 6 răniți și 6 dispăruți. Dezastrul natural, surprins in direct - VIDEO

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 7 sept. 2026, 19:41

11 alpiniști și-au pierdut viața, alți șase au fost răniți, iar șase persoane sunt dispărute după o avalanșă devastatoare produsă în Munții Caucaz. Potrivit autorităților ruse, prăbușirea masivă de zăpadă a lovit în plin un grup de 33 de turiști. Amploarea deazastrului natural a fost surprinsă în timp real.

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